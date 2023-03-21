РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    20:54, 20 Март 2023 | GMT +6

    Кто представит Казахстан  на турнире по дзюдо в Грузии

    None
    Фото: olympic.kz
    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Команда Казахстана по дзюдо примет участие в турнире серии Grand Slam в Тбилиси (Грузия), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

    Турнир пройдёт с 24 по 26 марта. В соревнованиях примут участие 440 спортсменов из 62 стран.

    Команда Казахстана отправится в следующем составе:

    Женщины:

    48 кг: Абиба Абужакынова, Галия Тынбаева

    52 кг: Толғанай Абеуова, Гаухар Ирмагамбетова

    57 кг: Бакыт Куссакбаева

    63 кг: Есмигуль Куюлова

    70 кг: Анастасия Маякова, Роза Нысантайкызы

    +78 кг: Камила Берликаш, Акерке Рамазанова

    Мужчины:

    60 кг: Магжан Шамшадин, Канат Сеилхан

    66 кг: Гусман Қыргызбаев, Ермек Амангельды

    73 кг: Жансай Смагулов, Аскар Наркулов

    81 кг: Мадияр Сембаев, Абылайхан Жубаназар

    90 кг: Дидар Хамза, Айдар Арапов

    100 кг: Нурлыхан Шархан, Бекарыс Садуакас

    +100 кг: Галымжан Кырыкбай, Жамбыл Тургыналиев

    По правилам IJF между победителями и призерами соревнований распределяются очки в мировом и олимпийском рейтингах. В частности, за 1 место будет начислено 1000, за 2 место – 700, за 3 место – 500.


    Теги:
    Дзюдо Спорт
    Сейчас читают
    Сегодня, 21:21
    Штормовое предупреждение объявили в Астане и восьми регионах РК
    Сегодня, 21:00
    Казахстанский боксер Асланбек Шымбергенов вышел в полуфинал Азиады
    Сегодня, 20:42
    Новый бренд Тараза – войлочные изделия
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!