Кто представит Казахстан на турнире по дзюдо в Грузии
Турнир пройдёт с 24 по 26 марта. В соревнованиях примут участие 440 спортсменов из 62 стран.
Команда Казахстана отправится в следующем составе:
Женщины:
48 кг: Абиба Абужакынова, Галия Тынбаева
52 кг: Толғанай Абеуова, Гаухар Ирмагамбетова
57 кг: Бакыт Куссакбаева
63 кг: Есмигуль Куюлова
70 кг: Анастасия Маякова, Роза Нысантайкызы
+78 кг: Камила Берликаш, Акерке Рамазанова
Мужчины:
60 кг: Магжан Шамшадин, Канат Сеилхан
66 кг: Гусман Қыргызбаев, Ермек Амангельды
73 кг: Жансай Смагулов, Аскар Наркулов
81 кг: Мадияр Сембаев, Абылайхан Жубаназар
90 кг: Дидар Хамза, Айдар Арапов
100 кг: Нурлыхан Шархан, Бекарыс Садуакас
+100 кг: Галымжан Кырыкбай, Жамбыл Тургыналиев
По правилам IJF между победителями и призерами соревнований распределяются очки в мировом и олимпийском рейтингах. В частности, за 1 место будет начислено 1000, за 2 место – 700, за 3 место – 500.