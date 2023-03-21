Кто представит Казахстан  на турнире по дзюдо в Грузии

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Команда Казахстана по дзюдо примет участие в турнире серии Grand Slam в Тбилиси (Грузия), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

Турнир пройдёт с 24 по 26 марта. В соревнованиях примут участие 440 спортсменов из 62 стран.

Команда Казахстана отправится в следующем составе:

Женщины:

48 кг: Абиба Абужакынова, Галия Тынбаева

52 кг: Толғанай Абеуова, Гаухар Ирмагамбетова

57 кг: Бакыт Куссакбаева

63 кг: Есмигуль Куюлова

70 кг: Анастасия Маякова, Роза Нысантайкызы

+78 кг: Камила Берликаш, Акерке Рамазанова

Мужчины:

60 кг: Магжан Шамшадин, Канат Сеилхан

66 кг: Гусман Қыргызбаев, Ермек Амангельды

73 кг: Жансай Смагулов, Аскар Наркулов

81 кг: Мадияр Сембаев, Абылайхан Жубаназар

90 кг: Дидар Хамза, Айдар Арапов

100 кг: Нурлыхан Шархан, Бекарыс Садуакас

+100 кг: Галымжан Кырыкбай, Жамбыл Тургыналиев

По правилам IJF между победителями и призерами соревнований распределяются очки в мировом и олимпийском рейтингах. В частности, за 1 место будет начислено 1000, за 2 место – 700, за 3 место – 500.