Кто представит Казахстан на турнире по боксу в Германии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Немецкий Кельн в эти дни принимает международный турнир по боксу, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

Бои начинаются сегодня, 10 марта. Соревнования продлятся до 14 марта. Выступит на них и команда Казахстана во главе с капитаном Камшыбеком Кункабаевым.

Состав:

До 52 кг:

Сакен Бибосынов

До 57 кг:

Оразбек Асылкулов

До 63 кг:

Ертуган Зейнулинов

До 69 кг:

Асланбек Шымбергенов

До 75 кг:

Ермахан Жакпеков

До 81 кг:

Нурбек Оралбай

До 91 кг:

Айбек Оралбай

Свыше 91 кг:

Камшыбек Кункабаев