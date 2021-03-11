22:06, 10 Март 2021 | GMT +6
Кто представит Казахстан на турнире по боксу в Германии
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Немецкий Кельн в эти дни принимает международный турнир по боксу, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.
Бои начинаются сегодня, 10 марта. Соревнования продлятся до 14 марта. Выступит на них и команда Казахстана во главе с капитаном Камшыбеком Кункабаевым.
Состав:
До 52 кг:
Сакен Бибосынов
До 57 кг:
Оразбек Асылкулов
До 63 кг:
Ертуган Зейнулинов
До 69 кг:
Асланбек Шымбергенов
До 75 кг:
Ермахан Жакпеков
До 81 кг:
Нурбек Оралбай
До 91 кг:
Айбек Оралбай
Свыше 91 кг:
Камшыбек Кункабаев