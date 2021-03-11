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    22:06, 10 Март 2021 | GMT +6

    Кто представит Казахстан на турнире по боксу в Германии

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Немецкий Кельн в эти дни принимает международный турнир по боксу, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

    Бои начинаются сегодня, 10 марта. Соревнования продлятся до 14 марта. Выступит на них и команда Казахстана во главе с капитаном Камшыбеком Кункабаевым.

    Состав:

    До 52 кг:

    Сакен Бибосынов

    До 57 кг:

    Оразбек Асылкулов

    До 63 кг:

    Ертуган Зейнулинов

    До 69 кг:

    Асланбек Шымбергенов

    До 75 кг:

    Ермахан Жакпеков

    До 81 кг:

    Нурбек Оралбай

    До 91 кг:

    Айбек Оралбай

    Свыше 91 кг:

    Камшыбек Кункабаев


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