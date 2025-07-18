05:55, 18 Июль 2025 | GMT +5
Кто представит Казахстан на турнире Grand Slam в Монголии
С 25 по 27 июля в Улан-Баторе(Монголия)пройдеттурнир по дзюдоGrandSlam, передает агентство Kazinform со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.
По данным Международной федерации дзюдо (IJF), список казахстанцев, которые примут участие в соревновании, выглядит так:
До 60 кг: Талгат Орынбасар, Нурадиль Альжан
До 66 кг: Ержан Еренгаипов, Бауыржан Нарбаев
До 73 кг: Саят Сейткалиев
До 81 кг: Мейиржан Жумабек
До 90 кг: Ермахан Ануарбеков
Женщин на турнире представит Толганай Абеуова (до 52 кг).