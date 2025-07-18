РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    05:55, 18 Июль 2025 | GMT +5

    Кто представит Казахстан на турнире Grand Slam в Монголии

    С 25 по 27 июля в Улан-Баторе(Монголия)пройдеттурнир по дзюдоGrandSlam, передает агентство Kazinform со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

    Кто представит Казахстан на турнире Grand Slam в Монголии
    Фото: НОК РК

    По данным Международной федерации дзюдо (IJF), список казахстанцев, которые примут участие в соревновании, выглядит так:

    До 60 кг: Талгат Орынбасар, Нурадиль Альжан

    До 66 кг: Ержан Еренгаипов, Бауыржан Нарбаев

    До 73 кг: Саят Сейткалиев

    До 81 кг: Мейиржан Жумабек

    До 90 кг: Ермахан Ануарбеков

    Женщин на турнире представит Толганай Абеуова (до 52 кг).

    Теги:
    Спорт спортсмены Казахстана Дзюдо
    Ринат Дусумов
    Ринат Дусумов
    Автор
    Сейчас читают