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    21:54, 23 Апрель 2021 | GMT +6

    Кто представит Казахстан на квалификационном чемпионате Азии по гребле на байдарке и каноэ

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С 5 по 7 мая в Паттайе (Таиланд) пройдет квалификационный чемпионат Азии по гребле на байдарке и каноэ, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

    В рамках турнира состоится розыгрыш олимпийских лицензий. Тренерский штаб команды Казахстана определился с составом.

    За путевки будут бороться:

    Мужчины

    «Байдарка-одиночка», 1000 метров - Кирилл Тубаев

    «Байдарка-одиночка», 200 метров - Сергей Токарницкий

    «Байдарка-двойка», 1000 метров - Илья Голендов , Андрей Ергучев

    «Каноэ-одиночка», 1000 метров - Алтынбек Кожахмет

    «Каноэ-двойка», 1000 метров - Сергей Емельянов , Тимофей Емельянов

    Женщины

    «Байдарка-одиночка», 500 метров - Наталья Сергеева

    «Байдарка-одиночка», 200 метров - Инна Клинова

    «Каноэ-одиночка», 200 метров - Ольга Сурмина

    «Каноэ-двойка», 500 метров - Маргарита Торлопова, Светлана Усова

    Добавим, что обладателями лицензий станут победители ЧА.


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