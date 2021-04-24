Кто представит Казахстан на квалификационном чемпионате Азии по гребле на байдарке и каноэ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С 5 по 7 мая в Паттайе (Таиланд) пройдет квалификационный чемпионат Азии по гребле на байдарке и каноэ, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

В рамках турнира состоится розыгрыш олимпийских лицензий. Тренерский штаб команды Казахстана определился с составом.

За путевки будут бороться:

Мужчины

«Байдарка-одиночка», 1000 метров - Кирилл Тубаев

«Байдарка-одиночка», 200 метров - Сергей Токарницкий

«Байдарка-двойка», 1000 метров - Илья Голендов , Андрей Ергучев

«Каноэ-одиночка», 1000 метров - Алтынбек Кожахмет

«Каноэ-двойка», 1000 метров - Сергей Емельянов , Тимофей Емельянов

Женщины

«Байдарка-одиночка», 500 метров - Наталья Сергеева

«Байдарка-одиночка», 200 метров - Инна Клинова

«Каноэ-одиночка», 200 метров - Ольга Сурмина

«Каноэ-двойка», 500 метров - Маргарита Торлопова, Светлана Усова

Добавим, что обладателями лицензий станут победители ЧА.