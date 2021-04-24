21:54, 23 Апрель 2021 | GMT +6
Кто представит Казахстан на квалификационном чемпионате Азии по гребле на байдарке и каноэ
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С 5 по 7 мая в Паттайе (Таиланд) пройдет квалификационный чемпионат Азии по гребле на байдарке и каноэ, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.
В рамках турнира состоится розыгрыш олимпийских лицензий. Тренерский штаб команды Казахстана определился с составом.
За путевки будут бороться:
Мужчины
«Байдарка-одиночка», 1000 метров - Кирилл Тубаев
«Байдарка-одиночка», 200 метров - Сергей Токарницкий
«Байдарка-двойка», 1000 метров - Илья Голендов , Андрей Ергучев
«Каноэ-одиночка», 1000 метров - Алтынбек Кожахмет
«Каноэ-двойка», 1000 метров - Сергей Емельянов , Тимофей Емельянов
Женщины
«Байдарка-одиночка», 500 метров - Наталья Сергеева
«Байдарка-одиночка», 200 метров - Инна Клинова
«Каноэ-одиночка», 200 метров - Ольга Сурмина
«Каноэ-двойка», 500 метров - Маргарита Торлопова, Светлана Усова
Добавим, что обладателями лицензий станут победители ЧА.