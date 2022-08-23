07:38, 23 Август 2022 | GMT +6
Кто представит Казахстан на ЧМ по велоспорту на треке среди юниоров
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Национальная команда Казахстана отправилась на чемпионат мира по велоспорту на треке среди юниоров, который пройдет в Тель-Авиве, Израиль. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.
В составе сборной 13 спортсменов: Кирилл Курдиди, Мирас Алпатов, Рамазан Мухтар, Ризван Бейсенбаев, Илья Карабутов, Вадим Белугин, Аслан Силыкбек, Жалгас Абубакар, Вячеслав Сичкарев, Елизавета Склярова, Дария Казакбай, Алина Юнкман, Елизавета Гринберг.
Соревнования пройдут с 23 по 27 августа.
Фото: olympic.kz