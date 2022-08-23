РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    07:38, 23 Август 2022 | GMT +6

    Кто представит Казахстан на ЧМ по велоспорту на треке среди юниоров

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Национальная команда Казахстана отправилась на чемпионат мира по велоспорту на треке среди юниоров, который пройдет в Тель-Авиве, Израиль. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

    В составе сборной 13 спортсменов: Кирилл Курдиди, Мирас Алпатов, Рамазан Мухтар, Ризван Бейсенбаев, Илья Карабутов, Вадим Белугин, Аслан Силыкбек, Жалгас Абубакар, Вячеслав Сичкарев, Елизавета Склярова, Дария Казакбай, Алина Юнкман, Елизавета Гринберг.

    Соревнования пройдут с 23 по 27 августа.




    Фото: olympic.kz

    Теги:
    Спорт Велоспорт
    Сейчас читают
    03:33, 01 Октябрь 2023
    Данир Калдыбеков выиграл турнир ITF Juniors J100 Shymkent Open
    03:00, 01 Октябрь 2023
    Волна убийств захлестнула Швецию
    02:22, 01 Октябрь 2023
    Неблагоприятные метеоусловия будут в пяти городах Казахстана
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!