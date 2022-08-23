Кто представит Казахстан на ЧМ по велоспорту на треке среди юниоров

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Национальная команда Казахстана отправилась на чемпионат мира по велоспорту на треке среди юниоров, который пройдет в Тель-Авиве, Израиль. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

В составе сборной 13 спортсменов: Кирилл Курдиди, Мирас Алпатов, Рамазан Мухтар, Ризван Бейсенбаев, Илья Карабутов, Вадим Белугин, Аслан Силыкбек, Жалгас Абубакар, Вячеслав Сичкарев, Елизавета Склярова, Дария Казакбай, Алина Юнкман, Елизавета Гринберг.

Соревнования пройдут с 23 по 27 августа.









Фото: olympic.kz

