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Кто представит Казахстан на ЧМ по художественной гимнастике в Испании

Редактор:  
Ринат Дусумов
20 Августа 2023, 00:51
Кто представит Казахстан на ЧМ по художественной гимнастике в Испании Фото: olympic.kz.

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - С 23 по 27 августа испанский город Валенсия будет принимать 40-й чемпионат мира по художественной гимнастике. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

Команда Казахстана выступит на лицензионном чемпионате в личном и групповом зачете.

Честь страны в индивидуальных упражнениях будут защищать Эльжана Таниева и Эрика Жайлауова, в групповых упражнениях - Аружан Касенова, Айдана Шаяхметова, Баян Койбакар, Аружан Калсаева, Аксункар Абдирахман, Аяулым Кадыр.

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