Кто представит Казахстан на чемпионате Азии по боксу в Аммане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Вслед за женской национальной сборной Казахстана по боксу стал известен состав мужской команды, предстоящей защищать честь страны на чемпионате Азии в Аммане. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Казахстанскую федерацию бокса.

Подопечные Кайрата Сатжанова пока что подводят последние штрихи на специальном учебно-тренировочном сборе на спортивной базе в селе Байтерек Алматинской области. УТС стартовал 16-го и завершится 28 октября. В этот же день команда вылетает в столицу Иордании.

«Подготовка проходит на высоком уровне. Благодаря вниманию Комитета по делам спорта и физической культуры МКС РК, Дирекции развития спорта и Казахстанской федерации бокса у нас не было никаких проблем в преддверии чемпионата Азии. Бокс в Казахстане всегда привлекает к себе внимание болельщиков и вы помните, как болезненно отреагировало общество по итогам прошлогодних континентальных соревнований. Как вы знаете, в Дубае мы не смогли завоевать золотых медалей. В этом году мы хотим реванша, поэтому настраиваемся на первое общекомандное место в медальном зачете», - сказал Дирекции развития спорта главный тренер мужской сборной Кайрат Сатжанов.

XXXII чемпионат Азии по боксу стартует 30 октября. Соревнования в Аммане пройдут в 25 весовых категориях – 13 у мужчин и 12 у женщин. Имена новых победителей континента станут известны 13 ноября. ЧА организуются и проведется под эгидой Азиатской конфедерации бокса (ASBC) по правилам Международной ассоциации бокса (IBA).

Состав мужской сборной Казахстана:

48 кг. Санжар Ташкенбай, МСМК, чемпион мира и Азии среди молодежи, чемпион Казахстана-2021. Представляет город Астану. Тренируется под руководством личного тренера Нуржана Насанова.

51 кг. Сакен Бибосынов, ЗМС, бронзовый призер Олимпийских игр, чемпион мира-2021. Представляет Туркестанскую область. Тренируется под руководством личного тренера Мырзагали Айтжанова.

54 кг. Сабырхан Махмуд, ЗМС, финалист чемпионата мира-2021, неоднократный призер чемпионатов Азии среди молодежи. Представляет город Шымкент. Тренируется под руководством личного тренера Ильяса Оралбекова.

57 кг. Серик Темиржанов, ЗМС, финалист чемпионата мира-2021, чемпион Азии среди молодежи. Представляет Павлодарскую область. Тренируется под руководством личного тренера Азамата Макажанова.

60 кг. Саматали Тольтаев, МСМК, чемпион Азии среди молодежи, финалист чемпионата мира среди молодежи, чемпион Спартакиады РК. Представляет Мангистаускую область. Тренируется под руководством личного тренера Максата Бактыбазарова.

63,5 кг. Санатали Тольтаев, МСМК, чемпион Азии среди молодежи, бронзовый призер чемпионата Азии. Представляет Мангистаускую область. Тренируется под руководством личного тренера Максата Бактыбазарова.

67 кг. Дулат Бекбауов, МС, чемпион Казахстана. Представляет Жамбылскую область. Тренируется под руководством личного тренера Нурлана Акурпекова.

71 кг. Асланбек Шымбергенов, МСМК, чемпион Азии, финалист Азиатских игр, двукратный победитель Всемирных армейских игр. Представляет Жамбылскую область. Тренируется под руководством личного тренера Ермека Ертаева.

75 кг. Нурканат Райс, МСРК, чемпион Казахстана. Представляет Атыраускую область. Тренируется под руководством личного тренера Нурлана Айтуарова.

80 кг. Нурбек Оралбай, МСМК, чемпион мира среди молодежи, чемпион Казахстана. Представляет город Астану. Тренируется под руководством личного тренера Аскара Еркебаева.

86 кг. Сагындык Тоганбай, МСМК, неоднократный чемпион Азии среди молодежи, финалист чемпионата мира среди молодежи, чемпион Казахстана. Представляет Туркестанскую область. Тренируется под руководством личного тренера Мырзагали Айтжанова.

92 кг. Айбек Оралбай, МСМК, победитель юношеских Олимпийских игр, чемпион Казахстана. Представляет город Астану. Тренируется под руководством личного тренера Аскара Еркебаева.

+92 кг. Камшыбек Конкабаев, ЗМС, бронзовый призер Олимпийских игр, финалист чемпионатов мира. Представляет Кызылординскую область. Тренируется под руководством личного тренера Сейтжана Токенова.





Фото: nova.rs











