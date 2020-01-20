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Кто представит Казахстан на Australian Open-2020
20 Января 2020 08:44
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МЕЛЬБУРН. КАЗИНФОРМ - Сегодня в Мельбурне (Австралия) стартует первый из четырех турниров Большого шлема - Australian Open-2020, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.
Новости по темеПервая ракетка Казахстана Елена Рыбакина победила на турнире WTA в Австралии Рыбакина получила травму, но смогла выйти в финал турнира WTA в Австралии Елена Рыбакина вышла в полуфинал теннисного турнира серии WTA в Австралии
В одиночном разряде Казахстан будет представлен пятью спортсменами. За рейтинговые очки и награды будут биться Елена Рыбакина, Юлия Путинцева, Зарина Дияс, Михаил Кукушкин и Александр Бублик. Мог в основном раунде на корт выйти и Дмитрий Попко, однако он уступил в решающем круге квалификации.
Ключевые слова: Спорт,
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