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Кто представит Казахстан на Australian Open-2020

20 Января 2020 08:44
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Кто представит Казахстан на Australian Open-2020

МЕЛЬБУРН. КАЗИНФОРМ - Сегодня в Мельбурне (Австралия) стартует первый из четырех турниров Большого шлема - Australian Open-2020, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

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В одиночном разряде Казахстан будет представлен пятью спортсменами. За рейтинговые очки и награды будут биться Елена Рыбакина, Юлия Путинцева, Зарина Дияс, Михаил Кукушкин и Александр Бублик. Мог в основном раунде на корт выйти и Дмитрий Попко, однако он уступил в решающем круге квалификации.


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Ключевые слова: Спорт,
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