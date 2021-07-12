Кто предоставляет работу осужденным в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Основным работодателем осужденных в пенитенциарных учреждениях является республиканское государственное предприятие «Енбек». Об этом сообщила на брифинге начальник управления Комитета УИС Бибигуль Мунайтпасова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В настоящее время основным работодателем в учреждениях является республиканское государственное предприятие «Енбек». Наряду с ним, на территории учреждений осуществляют свою производственную деятельность свыше 200 предпринимателей малого и среднего бизнеса», - сказала Бибигуль Мунайтпасова.

Было отмечено, что на сегодняшний день число трудозанятых осужденных составляет 49%.

«Важно отметить, что труд является одним из средств исправления. Работа также способствует адаптации осужденных в обществе, а также позволяет им выплачивать нанесенный материальный ущерб потерпевшим, помогать семьям», - пояснила Бибигуль Мунайтпасова.

Спикер добавила, что по инициативе министра внутренних дел данная сфера развивается.

Ранее сообщалось, что делается для улучшения правового положения и условий содержания осужденных в Казахстане.

«Сейчас основными задачами уголовно-исполнительной системы является обеспечение порядка и условий исполнения отбывания наказаний, охрана прав и свобод осужденных, определение средств их исправления, оказание помощи в социальной адаптации», - отметила Бибигуль Мунайтпасова.

В последние годы, по ее словам, усовершенствованы уголовное, уголовно-процессуальное и уголовно-исполнительное законодательства. Улучшены правовое положение и условия содержания осужденных, направленные на защиту прав человека и возвращения их в общество полноценными гражданами страны.