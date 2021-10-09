Кто повторно заражается коронавирусом, ответила врач из Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Главный врач поликлиники №8 города Алматы Фарида Агибаева сообщила, что иммунитет к коронавирусу у переболевших остается нестойким. И невакцинированные могут быстро подхватить инфекцию повторно, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Кроме того, повторному заражению способствует появление новых вариантов вируса, небрежное отношение переболевших к собственной безопасности, слабо выраженный иммунный ответ при первичном заражении, недостаточное количество IgG-антител после выздоровления.

«Врачи все еще имеют мало данных о COVID-19, практически нет информации о том, насколько длительным является иммунитет, приобретенный человеком, который ранее переболел. Неизвестно, много ли пациентов ввиду индивидуальных особенностей организма не приобретают иммунной защиты и рискуют переболеть заново. Поэтому точно ответить на вопрос, можно ли заболеть повторно коронавирусом, имея антитела, довольно сложно, так как возбудитель COVID-19 на сегодняшний день остается малоизученным», - говорит Ф. Агибаева.

При этом ранее в Управлении общественного здоровья Алматы сообщали, что среди тех, кто был вакцинирован, подавляющее большинство переносит инфекцию в легкой форме. Случаи повторного заражения не массовые, так как второй раз заболевают далеко не все.

Ф. Агибаева, рассказала, что, по мнению экспертов и вирусологов США, имеется три группы пациентов, которые побороли COVID-19: сильная, слабая и средняя.

Первая группа сильная, и к ней относятся все переболевшие новой коронавирусной инфекцией в тяжёлой форме. По мнению ученых, их иммунитет лучше остальных будет бороться с SARS-CoV-2 в случае последующего заражения. Считается, что человек с таким иммунитетом маловероятно может заболеть ковидом повторно.

«Вторая группа – слабая, в эту группу определили пациентов, которые тяжело перенесли ковид, но у них антитела к вирусу не выработались. В этом случае человек справится с болезнью, но клетки организма «не запомнят» этого, антитела к новой инфекции не появятся и в случае повторного заражения не смогут помочь с уничтожением COVID-19». – говорит Ф. Агибаева.

В завершении она рассказала о третьей группе, к которой относятся все переболевшие, чьи организмы все-таки справились с выработкой антител, но их образовалось слишком мало. Исчезнуть они могут в течение месяца, а соответственно, люди подвержены инфекции.

«Заболеет ли пациент еще раз или нет, будет зависеть от состояния иммунитета в момент встречи с инфекцией», - говорит Ф. Агибаева.

По мнению врача, всем алматинцам, в том числе и переболевшим коронавирусом, нужно соблюдать профилактические меры – носить маски, соблюдать дистанцию.



