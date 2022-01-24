Кто понесёт флаг Казахстана на открытии Олимпиады-2022 в Пекине

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Конькобежка из Караганды Екатерина Айдова удостоена чести нести флаг страны на открытии зимних Олимпийских игр в Пекине. Знаменосцем также стал лидер казахстанской сборной по шорт-треку Абзал Ажгалиев, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Спортсменам вручил флаг Казахстана Президент страны Касым-Жомарт Токаев. Будущие участники Олимпиады принесли присягу.

«Очень горжусь тем, что буду первой казахстанкой, которая понесёт флаг страны на открытии зимней Олимпиады. Для многих эти Олимпийские игры станут первыми в карьере, кто-то уже имел опыт выступления на главных соревнованиях. Но могу сказать, что ощущения всегда остаются теми же – гордость и большая ответственность. В Пекине мы приложим все силы и старания, чтобы оправдать надежды родной страны», – сказала Екатерина Айдова.

Екатерина Айдова – чемпионка четырёх континентов. В карьере 30-летней спортсменки это четвёртые Олимпийские игры. Её олимпийский дебют состоялся в 2010-м в Ванкувере. В 2014 году участвовала в Олимпиаде в Сочи, в 2018-м – в Пчёнхане.

Для участия в XXIV зимних Олимпийских играх Екатерина Айдова завоевала три лицензии в конькобежном спорте на дистанциях 500, 1 000, 1 500 метров.

Напомним, на Олимпиаде в Пекине представлять Карагандинскую область будет ещё один спортсмен – 21-летний биатлонист Владислав Киреев. Он воспитанник областной школы олимпийского резерва по зимним видам спорта, мастер спорта РК и чемпион Казахстана и Азии среди молодёжи.

Торжественная церемония открытия зимних Олимпийских игр состоится 4 февраля на Национальном стадионе в Пекине.