+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -12 °С
Алматы: -1 °С
USD 434.34 EUR 491.93
RUB 5.56 CNY 68.67
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Кто помогает спасателям ВКО готовиться к паводковому периоду

29 Января 2022 16:19
Поделиться:
Кто помогает спасателям ВКО готовиться к паводковому периоду

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – В Восточном Казахстане к паводковому периоду готовятся не только спасатели. Также в подготовке населения к возможному стихийному бедствию участвуют представители Общества Красного Полумесяца Республики Казахстан при участии офиса ООН по снижению риска бедствий. Проект реализуется в населенных пунктах районов Алтай и Глубоковского, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС ВКО.

Новости по теме
Танцы на льду в поддержку олимпийцев провели в столице
Высокое доверие в обществе Главе государства придаст партии Nur Otan новое дыхание – Зарема Шаукенова Сколько человек привлечено к ответственности в результате январских событий в Палодарской области Рекордное число заболевших коронавирусом: карантин продлен в Байконуре

Так в селе Предгорное проводятся работы по углублению и расширению ручья Переплюйка. В этом селе риску подтопления подвергается порядка 50 домов с населением 151 человек.

«Данный проблемный участок не справлялся с количеством талых вод в весенний период, поэтому на это мероприятие обращено особое внимание. Цель нашего проекта – привлечь максимальное количество сил и средств для снятия угрозы и минимизации рисков половодья», - отметила руководитель ВК филиала Общества Красного полумесяца РК Арай Абилгалимова.

Помимо этого на базе школ населенных пунктов созданы команды ЧС, которые прошли обучение по подготовке и реагированию на экстренные ситуации, оказанию первой помощи.

Другим важным событием стало оснащение специальным оборудованием и материалами для своевременного реагирования при угрозе паводка в регионе. 10 населенных пунктов получили генераторы, мотопомпы, фонарики, мегафоны, спасательные жилеты и аптечки первой помощи.

Спасателями ДЧС ВКО проведен мастер-класс по обучению жителей поселка правилам подготовки домов к весеннему половодью. Уделено внимание своевременной очистке территории от снега и льда, очистке русел и арыков, подготовке инертного материала, подъему вещей с погребов, а также разъяснительная работа по недопущению загрязнения водопропускной системы.

Такие метигационные проекты также запланированы в ближайшем времени в поселках Зубовка, Тургусун и Прогресс.


Подписывайтесь на наш канал:

#ООН   #Восточно-Казахстанская область   #Общество   #ДЧС  
Поделиться:
Новости по теме
Танцы на льду в поддержку олимпийцев провели в столице
Высокое доверие в обществе Главе государства придаст партии Nur Otan новое дыхание – Зарема Шаукенова
Сколько человек привлечено к ответственности в результате январских событий в Палодарской области
Рекордное число заболевших коронавирусом: карантин продлен в Байконуре
Популярное
1 Осенью начнутся серьезные политические преобразования в Казахстане – Айгуль Соловьева
2 Азербайджанский политолог: Токаев дал понять, что не хочет ассоциироваться с партией в ее нынешнем виде
3 Назначен новый начальник департамента полиции СКО
4 Как лечить омикрон в домашних условиях
5 Почему увольняются медицинские работники в СКО
6 В Казахстане введен новый вид государственной пошлины
Читайте также
Высокое доверие в обществе Главе государства придаст партии Nur Otan новое дыхание – Зарема Шаукенова
Реабилитационный центр для детей с инвалидностью откроют в Балхаше
Осенью начнутся серьезные политические преобразования в Казахстане – Айгуль Соловьева
Азербайджанский политолог: Токаев дал понять, что не хочет ассоциироваться с партией в ее нынешнем виде
Назначен новый начальник департамента полиции СКО
Как лечить омикрон в домашних условиях
Почему увольняются медицинские работники в СКО
В Казахстане введен новый вид государственной пошлины
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Анаргуль Хамитова
Анаргуль Хамитова
954-047
rusred@inform.kz

Архив