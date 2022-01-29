Кто помогает спасателям ВКО готовиться к паводковому периоду
УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – В Восточном Казахстане к паводковому периоду готовятся не только спасатели. Также в подготовке населения к возможному стихийному бедствию участвуют представители Общества Красного Полумесяца Республики Казахстан при участии офиса ООН по снижению риска бедствий. Проект реализуется в населенных пунктах районов Алтай и Глубоковского, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС ВКО.
Так в селе Предгорное проводятся работы по углублению и расширению ручья Переплюйка. В этом селе риску подтопления подвергается порядка 50 домов с населением 151 человек.
«Данный проблемный участок не справлялся с количеством талых вод в весенний период, поэтому на это мероприятие обращено особое внимание. Цель нашего проекта – привлечь максимальное количество сил и средств для снятия угрозы и минимизации рисков половодья», - отметила руководитель ВК филиала Общества Красного полумесяца РК Арай Абилгалимова.
Помимо этого на базе школ населенных пунктов созданы команды ЧС, которые прошли обучение по подготовке и реагированию на экстренные ситуации, оказанию первой помощи.
Другим важным событием стало оснащение специальным оборудованием и материалами для своевременного реагирования при угрозе паводка в регионе. 10 населенных пунктов получили генераторы, мотопомпы, фонарики, мегафоны, спасательные жилеты и аптечки первой помощи.
Спасателями ДЧС ВКО проведен мастер-класс по обучению жителей поселка правилам подготовки домов к весеннему половодью. Уделено внимание своевременной очистке территории от снега и льда, очистке русел и арыков, подготовке инертного материала, подъему вещей с погребов, а также разъяснительная работа по недопущению загрязнения водопропускной системы.
Такие метигационные проекты также запланированы в ближайшем времени в поселках Зубовка, Тургусун и Прогресс.
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