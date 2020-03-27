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Кто получит отсрочку по займам в период ЧП

Автор:  
Акбота Кузекбай
27 Марта 2020, 16:36
Кто получит отсрочку по займам в период ЧП

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Поручение Президента о запрете на начисления штрафов и пеней по займам в банках и микрокредитных организациях пояснил министр информации и общественного развития РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В настоящее время Агентством по регулированию и развитию финансового рынка, Ассоциацией финансистов Казахстана, банками второго уровня и микрофинансовыми организациями разработаны и утверждены соответствующие меры поддержки населения. Так, заемщикам будет предоставлена отсрочка по платежам в период с 16 марта до 15 июня 2020 года. Приостановление выплат по займам получат те, кто действительно в этом нуждается. К примеру, при потере работы в связи введением карантина, нахождении в неоплачиваемом трудовом отпуске, снижении или приостановлении выплаты заработной платы, и так далее. Как вы понимаете, большинство оснований касается именно режима введения чрезвычайного положения. Без дополнительных документов ее смогут получить официально зарегистрированные безработные, получатели АСП и социально уязвимые слои населения», - сказал Даурен Абаев в ходе онлайн-брифинга на телеканале Хабар 24.

При этом списки указанных физических лиц кредитные организации получат в кредитных бюро.

«Данная мера затронет и предпринимателей. Например, чье финансовое состояние ухудшилось при снижении объема реализованных товаров и услуг, задержки оплат от покупателей и так далее», - отметил министр.


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