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Кто получил дополнительные гранты, рассказал Ерлан Сагадиев
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Министр образования и науки РК Ерлан Сагадиев доложил Премьер-Министру Бакытжану Сагинтаеву о том, как распределили образовательные гранты, выделенные в рамках Пяти социальных инициатив Главы государства, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«В текущем году дополнительно выделено 20 тысяч грантов. Общее количество грантов за два года увеличилось с 39 тыс. до 69 тыс., в том числе 20 тыс. грантов дополнительно выделены в этом году. На сегодня все они распределены, обладатели грантов приступили к учебе. То есть это более 51 тысячи студентов, которые обучаются по программам бакалавриата, 13 тысяч в магистратуре, более 2 тысяч - в докторантуре PhD», - проинформировал министр на заседании Правительства РК.
По его словам, ровно половина грантополучателей, то есть 34 тысячи студентов обучаются по техническим специальностям. Большая часть из них обучаются по направлениям: «Информационно-коммуникационные технологии», «Кибербезопасность», «Радиотехника и электроника».
«Более 5 тысяч грантов были предусмотрены по программе «Серпін» для сельской молодежи. 20% грантов направлены на подготовку учителей, в том числе с усиленными языковыми компетенциями», - проинформировал Ерлан Сагадиев.
Он отметил, что стоимость грантов во всех вузах по техническим, сельскохозяйственным специальностям возросла до уровня национальных вузов и составило 635 тысяч тенге.
Напомним, озвучивая Пять социальных инициатив Глава государства Нурсултан Назарбаев, для повышения доступности и качества высшего образования поручил выделить дополнительных 20 тысяч грантов.
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