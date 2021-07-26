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Кто получил 100% голосов и кто стал самым молодым акимом в Акмолинской области

26 Июля 2021 17:02
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Кто получил 100% голосов и кто стал самым молодым акимом в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - 25 июля в 20.00 в Казахстане завершились выборы сельских акимов. Итоги голосования акмолинцев озвучил на брифинге председатель Акмолинской областной избирательной комиссии Манарбек Садуов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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В Акмолинской области выборы сельских акимов состоялись во всех 95 избирательных округах. По количеству избираемых акимов регион занимает первое место в РК. В список избирателей было включено 100 111 граждан, из них приняли участие 75 833 (75,75%).

По словам спикера, из 95 выбранных акимов 14 госслужащих, 50 – повторно избранные в конкретном сельском округе, 5 человек – временно не работают, 13 работники бюджетных организаций, также имеются представители коммерческих структур. Среди выбранных акимов 15 женщин. 50 избранных акимов проживают в сельском округе, где и баллотировались, 44 – в районе, один – в области.

«Средний возраст акимов 46,8. При этом самому молодому – 29 лет. Это Асхат Ахмедьянов из Макеевского сельского округа Атбасарского района. Были кандидаты, которым исполнилось по 25-26 лет, но они не прошли. Самый возрастной – 62 года - Канат Муканов из села Бозтал Ерейментауского района», - пояснил М. Садуов.

Из выбранных 95 акимов 81 выдвинут партиями и 14 человек – самовыдвиженцы. От партии «Nur Otan» прошли 74 человека, от НДПП «Ауыл» - один человек, от ДПК «Ак жол» - два человека, от ПП «Адал» - один человек, от НПК – три человека.

«Наибольшее количество голосов – 100% - было отдано Майгуль Карбековой из села Абай Егиндыкольского района. Это редкий случай, когда все избиратели, которые пришли на выборы, проголосовали за нее», - добавил М. Садуов.

Наименьший разрыв в голосах избирателей, по словам спикера, зарегистрирован в Богенбайском сельском округе Степногорска. Когда здесь начали подсчитывать голоса, оказалось, у одного кандидата 133, у другого – 134 голоса. Разница всего в 1 голос.

«Никаких жалоб от избирателей на ход голосования не поступало. Завтра будет регистрация акимов, после этого они имеют право приступить к работе», - резюмировал М. Садуов.

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#Акмолинская область   #Выборы акимов  
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Автор:

Оксана Матасова

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