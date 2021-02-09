Кто получает самые высокие зарплаты в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области среднемесячная номинальная заработная плата по итогам четвертого квартала прошлого года составила 168 899 тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации департамента Бюро национальной статистики, номинальная заработная плата возросла на 19,7%, реальная – 11,8%. Напомним, номинальная заработная плата формируется с учетом доплат, надбавок, премий, налогов и других удержаний.

Наиболее высокие заработные платы, превышающие среднеобластной показатель, сложились в отрасли горнодобывающей промышленности и разработки карьеров – 301 268 тенге, финансовой и страховой деятельности – 288 043 тенге, транспорта и складирования – 227 973 тенге.

Самую низкую заработную плату получают сотрудники сферы операций с недвижимым имуществом и административного обслуживания – 77 404 и 96 644 тенге, соответственно.

Ниже среднемесячной заработная плата в отрасли образования, сельского хозяйства, промышленности, оптовой и розничной торговли, гостиничной и общественного питания, искусства и развлечения.

В разрезе районов наиболее высокая среднемесячная заработная плата – 157 378 тенге – в районе М.Жумабаева, самая низкая – 124 980 тенге – в Тимирязевском. В Петропавловске, по данным статистиков, среднемесячная заработная плата составляет 193 910 тенге.



