Кто получает самые высокие зарплаты в СКО
По информации департамента Бюро национальной статистики, номинальная заработная плата возросла на 19,7%, реальная – 11,8%. Напомним, номинальная заработная плата формируется с учетом доплат, надбавок, премий, налогов и других удержаний.
Наиболее высокие заработные платы, превышающие среднеобластной показатель, сложились в отрасли горнодобывающей промышленности и разработки карьеров – 301 268 тенге, финансовой и страховой деятельности – 288 043 тенге, транспорта и складирования – 227 973 тенге.
Самую низкую заработную плату получают сотрудники сферы операций с недвижимым имуществом и административного обслуживания – 77 404 и 96 644 тенге, соответственно.
Ниже среднемесячной заработная плата в отрасли образования, сельского хозяйства, промышленности, оптовой и розничной торговли, гостиничной и общественного питания, искусства и развлечения.
В разрезе районов наиболее высокая среднемесячная заработная плата – 157 378 тенге – в районе М.Жумабаева, самая низкая – 124 980 тенге – в Тимирязевском. В Петропавловске, по данным статистиков, среднемесячная заработная плата составляет 193 910 тенге.