Кто получает лучшие зарплаты в сфере машиностроения

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В третьем квартале текущего года в сфере машиностроения списочная численность работников, производящих электрическое оборудование, сократилась на 2,1% за год, до 7,1 тыс. человек. Численность работников, производящих автомобили, прицепы и полуприцепы, напротив, выросла на 5,6% за год, до 3,9 тыс. человек. Производством компьютеров, электронного и оптического оборудования занимаются 530 человек — на 6% больше, чем годом ранее. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на energyprom.kz.

Ещё 14,7 тыс. человек (минус 3,1% за год) относились к сфере производства машин и оборудования, не включённых в другие группировки, 4,3 тыс. человек (плюс 11,2% за год) — к сфере производства прочих транспортных средств.

Самые высокие номинальные заработные платы в сфере машиностроения получают работники сегмента производства транспортных средств (помимо автомобилей): 293,9 тыс. тг — на 24,5% больше, чем годом ранее.

Работники на производстве компьютеров, электронного и оптического оборудования получают 274,4 тыс. тг, электрического оборудования — 229,1 тыс. тг, автомобилей, прицепов и полуприцепов — 249,7 тыс. тг.

Согласно Атласу новых профессий РК, составленному экспертами, в 2020 году в области машиностроения должна была появиться такая новая специальность, как материаловед 3D-печати.

К 2025 году в секторе теоретически должны появиться аналитики BIG DATA (промышленные), специалисты по кибербезопасности (промышленный), инженеры-конструкторы обратного проектирования (реверс-инженеры), специалисты по предиктивной диагностике.

К 2030 году ожидается появление инженеров-конструкторов промышленной робототехники и специалистов по виртуальному прототипированию. В 2030–2035 годах прогнозируют появление инженеров-проектировщиков устройств радиофотоники и специалистов по нанофотонике и метаматериалам.

Ещё 13 профессий, по мнению экспертов, должны трансформироваться.

Так, в 2020 году ожидалась трансформация из профессии дефектоскописта в дефектоскописта 2.0 (что бы это ни значило), из инженера-конструктора — в цифрового инженера-конструктора (таких на HeadHunter.kz тоже нет, а вот обычных инженеров-конструкторов почему-то всё ещё ищут), из инженера-технолога — в инженера-технолога 2.0, из станочника, токаря, фрезеровщика — в оператора станка с ЧПУ, из инженера по материаловедению — в инженера-композитчика, из испытателя изделий — в цифрового испытателя изделий.

В 2025 году слесарей и ремонтников должны заменить операторы модульного ремонта, техников по контролю качества — техники по контролю качества 2.0, сварщиков — операторы сварочного оборудования.

При этом в 2025 году, по прогнозам экспертов атласа, исчезнет такая профессия, как счетовод и помощник бухгалтера. Что ж, придется бухгалтерам в машиностроении работать без помощников.

В 2030 году должны исчезнуть также нормировщики и неквалифицированные рабочие склада, в 2035-м — водители внутри цехов и на складах, служащие по инвентаризации, маркировщики и учётчики по складу.