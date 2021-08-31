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вчера 21:50
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Кто получает АСП в Алматы
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы за 7 месяцев 2021 года 17 видами социальных выплат охвачены 55 тысяч человек. Одним из видов поддержки является адресная социальная помощь. Руководитель управления социального благосостояния Назира Тогизбаева на брифинге в РСК Алматы рассказала, кто является получателями АСП в мегаполисе, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Как отметила Назира Тогизбаева, адресная социальная помощь выплачивается семьям, если доход на одного члена семьи не превышает 70% (27 112 тенге) от величины прожиточного минимума.
«Основными получателями АСП являются семьи с детьми, работающие граждане с низкой зарплатой, семьи по уходу за пенсионерами, инвалидами и другие малообеспеченные лица. Задачей АСП является трудоустройство и выход из трудной жизненной ситуации. Поэтому получатели помощи направляются в Центр занятости для трудоустройства, что позволяет улучшить их финансовое положение», - сообщила руководитель управления социального благосостояния.
За 7 месяцев 2021 года АСП оказана 22,7 тыс. малообеспеченных граждан Алматы на сумму 1,1 млрд тенге.
«С 2020 года получатели АСП, имеющие детей от 1 до 6 лет, обеспечиваются гарантированным социальным пакетом, куда входят гигиенические принадлежности, бытовая химия и детское питание. Проект реализовывается через торговые сети «Магнум». Сумма договора составляет 607 млн тенге для обеспечения 8656 детей. На сегодня обеспечены 5,5 тысяч детей», - добавила Н. Тогизбаева.
Дополнительно получатели АСП обеспечиваются телевизионными приставками и газовым оборудованием. Еще 27 тысяч человек обеспечены другими видами социальных выплат на 1,8 млрд тенге.
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