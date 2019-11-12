Кто покупает алматинский аэропорт, рассказали в Правительстве

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр индустрии и инфраструктурного развития РК Бейбут Атамкулов прокомментировал информацию о продаже международного аэропорта Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сейчас идут переговоры с одной турецкой компанией. В настоящий момент не могу прокомментировать. Это, скорее всего, еще не завершенная сделка», - сказал Бейбут Атамкулов в кулуарах Правительства.

«Алматинский аэропорт находится в собственности частной компании, поэтому идет реализация», - добавил он.

По мнению министра, пассажиров ожидают позитивные изменения.

«Я думаю, что это будет хороший шаг в части улучшения качества обслуживания сервиса и привлечения дополнительных инвестиций. Насколько мне известно, приходит компания, которая владеет несколькими аэропортами в управлении. И, кажется, два аэропорта во Франции», - отметил глава ведомства.

Б. Атамкулов подчеркнул, что Алматинский аэропорт является одним из крупнейших в Центральной Азии.

«Нам необходима модернизация и реконструкция самого пассажирского терминала для удобства пассажиров, потому что ежегодно идет рост пассажиропотока через алматинский аэропорт. Тем более, недавно был принят приказ министерства о свободном открытом небе, это позволит увеличить маршруты», - заключил министр.

В августе 2019 года в некоторых казахстанских СМИ была опубликована информация о возможной продаже акций Международного аэропорта Алматы.

Акционерное общество «Международный аэропорт Алматы» было создано в 1995 году, единственным акционером стала Национальная авиационная компания «Қазақстан əуе жолы». После этого, сменилось несколько акционеров алматинского аэропорта.