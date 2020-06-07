Кто подлежит обязательному экспресс-тестированию на коронавирус

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане определен круг лиц, полежащих обязательному экспресс-тестированию на коронавирусную инфекцию, передает корреcпондент МИА «Казинформ».

В постановлении главного государственного санитарного врача РК Айжан Есмагамбетовой от 6 июня отмечено: экспресс-тестирование на COVID-19 выполняется методом иммунохроматографии, основанным на принципах иммуноферментного анализа (ИФА) с определением антител классов IgG/IgM к коронавирусу SARS-CoV-2. 2. Материалом для обнаружения антител классов IgG/IgM к коронавирусу SARS-CoV-2 является проба капиллярной крови. 3.

Лица, подлежащие экспресс-тестированию на COVID-19 (имеющие в своем анамнезе перенесенные простудные заболевания с февраля месяца текущего года):

1) лица, связанные с перевозочной деятельностью на железнодорожном транспорте, водители, осуществляющие международные автомобильные перевозки грузов, а также транзитные водители;

2) сотрудники центральных и местных государственных органов, задействованные в мероприятиях по предотвращению распространения COVID 19 (Министерство внутренних дел, Министерство обороны, Национальная Гвардия, Комитет национальной безопасности, Таможенная служба, сотрудники акиматов и др.);

3) сотрудники предприятий, обеспечивающих жизнедеятельность карантинных регионов (сотрудники коммунальных службы, объектов торговли, реализующих продукты питания, лекарства, объектов общепита, осуществляющих доставку, транспорта, КСК, оказывающих услуги дезинфекции и др.);

4) пациенты, нуждающиеся в срочной амбулаторной консультации в связи с тяжелым хроническим заболеванием по списку руководителя медицинской организации, а также пациенты госпитализированные по экстренным показаниям;

5) по эпидемиологическим показаниям согласно постановлению Главного государственного санитарного врача соответствующей территории.

Для экспресс-тестирования пациенты проходят процедуру регистрации в ИС РЦЭЗ с указанием идентификационных данных, жалоб на состояние здоровья в системе регистрации либо медицинский работник вносит самостоятельно в ИС РЦЭЗ. 5. НЦОЗ проводит анализ и обработку данных из ИС РЦЭЗ, и с учетом пунктов 3 и 4 настоящего Алгоритма формирует список лиц, подлежащих экспресс- тестированию, с последующим распределением по пунктам забора материала (ПЗБ) и информированием о месте и дате проведения тестирования.



