Кто подарил повод для гордости казахстанцам в 2019 году

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Уходящий 2019 год был богат на разные события, в череде которых есть и радостные, и трагические. Страна не раз радовалась достижениям казахстанцев в мире спорта и культуры. Немало событий было и на политическом поприще, а также не счесть простых человеческих подвигов. За всеми этими событиями стоят люди. В этом материале МИА «Казинформ» - о личностях, которые запомнились в уходящем году.

Самыми популярными в политической жизни Казахстана в уходящем году, безусловно, являются Елбасы Нурсултан Назарбаев и Президент РК Касым-Жомарт Токаев. Сложение с себя полномочий Первым Президентом РК по праву считается ключевым событием в 2019 году.

Исполняющим обязанности Президента, согласно законодательству, стал спикер Сената Касым-Жомарт Токаев, который впоследствии с явным преимуществом победил на президентских выборах. Напомним, что Касым-Жомарт Токаев набрал 70% голосов казахстанцев в ходе голосования, в то время как его ближайший оппонент Амиржан Косанов получил 16,23% голосов.

Немало радостных моментов казахстанцам подарили спортсмены. Фигуристка Элизабет Турсынбаева взяла медаль на мировом первенстве.

Всех удивил чемпион мира по боксу Бекзат Нурдаулетов, победу которого на чемпионате мира в России, наверное, никто с уверенностью не ожидал.

Отметим борца греко-римского стиля Корлана Жаканша, который после длительного периода без наград принес серебряную медаль в этом виде спорта в копилку сборной Казахстана.

Нельзя забывать и о другом борце Нуркоже Кайпанове. В противостоянии за «золото» Кайпанов встречался с Давидом Баевым из России и проиграл эту схватку по очкам.

Шахматистка Динара Садуакасова тоже подарила Казахстану большой повод для гордости. Она вошла в топ-10 лучших шахматистов мира.

Незабываемы историческая победа футбольного клуба «Астана» над «Манчестер Юнайтед» и успехи хоккейного клуба «Барыс».

В сфере культуры и искусства продолжает восхищать Димаш Кудайберген, который не перестает радовать своих поклонников и продолжает свое звездное шествие по миру. Димаш Кудайберген провел грандиозный концерт в Нью-Йорке, а на других известных мировых концертных площадках получил премии. Так, в России он был назван певцом года, а в Китае объявлен лучшим исполнителем года. И это лишь некоторые из достижений Димаша Кудайбергена в 2019 году.

И переживать, и радоваться заставил казахстанцев еще один юный певец Ержан Максим. В 2020 году Ержан Максим будет защищать честь Казахстана на американском шоу The World's Best.

Казахстанская актриса Аружан Джазильбекова выиграла приз в номинации «Лучшая женская роль» за работу в фильме «Композитор» на кинофестивале в Лос-Анджелесе.

Немаловажно вспомнить добрые поступки и подвиги простых казахстанцев – учителей, спасателей, полицейских, которые совершают их ежедневно, не задумываясь о собственной безопасности, и даже ценой своей жизни.

Полицейскому из Атырау Шалкару Акымгалиеву было всего 24 года. Напомним, Шалкар в марте этого года ценой свой жизни спас молодую женщину, которая решила свести счеты с жизнью и прыгнула с моста в ледяную воду. Ему удалось спасти женщину, но самому не суждено было выбраться из воды.

Отдельно стоит отметить сплоченность казахстанцев в ходе масштабного ЧП в Арыси. Люди помогали пострадавшим: кто деньгами, кто вещами, никто не остался равнодушным к трагедии.

Нельзя обойти вниманием крушение самолета авиакомпании «Bek Air» под Алматы, когда пассажиры того злополучного рейса и жители поселка, в котором это произошло, а также спасатели, полицейские и медики совершали подвиги, добросовестно выполняли человеческий и служебный долг.