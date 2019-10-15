Кто по новым правилам будет выступать в качестве орбитра при возникновении жилищных споров

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Кто будет выступать в качестве орбитра при возникновении жилищных споров согласно нового законодательства, рассказал вице-министр по инвестициям и развитию РК Каирбек Ускенбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Каждый дом будет иметь свой счет, который будет контролироваться жильцами дома через электронный портал. Вы будете видеть все платежи, все расходы и иметь право голосования и давать все замечания и предложения», - сказал Каирбек Ускенбаев, комментируя журналистам поправки в законодательство по вопросам жилищно-коммунального хозяйства в Сенате.

Он также сообщил, кто при возникновении споров в жилищных отношениях будет выступать орбитром.

«У орбитров два варианта - это жилищная инспекция и суд.Если возникнет такая ситуация, к примеру, 20 владельцев, которые не могут прийти к единому решению по вопросу - какая компания должна управлять домом, в этом случае, если вы в течение месяца не определились, то жилищная инспекция обязана прийти, назначить управляющего, пока вы не определитесь со своим мнением, то есть не выработаете единое мнение», - пояснил Каирбек Ускенбаев.