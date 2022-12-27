Кто первым из казахстанских теннисистов сыграет на United Cup

27 Декабря 2022, 13:44

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - С 29 декабря по 8 января в трех австралийских городах - Брисбене, Перте и Сиднее - пройдет первый в истории командный турнир United Cup. У турнира, который является преемником Кубка Хопмана и ATP Cup, престижный уровень с возможностью заработать до 500 очков в рейтингах ATP и WTA и солидные финансовые бонусы. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Федерацию тенниса Казахстана.

В составе сборной Казахстана сыграют Юлия Путинцева (№51), Жибек Куламбаева (№202 в паре), Гозаль Айнитдинова (№392 в паре), Александр Бублик (№37), Тимофей Скатов (№142), Денис Евсеев (№292) и Григорий Ломакин (№205 в паре).

В группе B с казахстанцами сыграют команды Польши и Швейцарии. Все матчи групповой стадии для этих сборных пройдут в Брисбене. С польками казахстанские теннисистки сыграют и в «Кубке Билли Джин Кинг» в апреле 2023 года в Астане.

Состав команды Польши: Ига Свёнтек (№1), Хуберт Хуркач (№10), Магда Линетт (№48), Каспер Жук (№245), Даниэль Михальский (№260), Алиция Росольская (№32 в паре), Лукаш Кубот (№245).

Состав Швейцарии: Белинда Бенчич (№12), Стэн Вавринка (№148), Жиль Тайхман (№35), Марк-Андреа Хюслер (№56), Илена Ин-Альбон (№124 в паре), Доминик Стефан Штрикер (№118), Джоан Цугер (№188), Александер Ричард (№169).

29 декабря из казахстанцев первыми на корт выйдут Юлия Путинцева и следом Тимофей Скатов. Юлии предстоит сыграть против Белинды Бенчич, с которой казахстанка играла пять раз и в трех одержала победы, а Тимофей сразится с Марком-Андреа Хюслером.

Фото: Федерация тенниса Казахстана