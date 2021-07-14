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    17:54, 14 Июль 2021 | GMT +6

    Кто отвечает за пожарную безопасность в частных детсадах столицы

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Заместитель начальника департамента по чрезвычайным ситуациям города Нур-Султана Куанар Базарбаев прокомментировал вопросы пожарной безопасности в частных детских садах, передает МИА «Казинформ».

    «Частные детские сады сегодня мы не проверяем. Объясню почему: есть мораторий, подписанный Главой государства. А если со стороны жителей поступят официальные заявления, мы проверим. На основании заявления пишем письмо министру ЧС. После получения разрешения министра выезжаем на проверку», - сказал Куанар Базарбаев на заседании в маслихате Нур-Султана.

    Таким образом, спикер ответил на вопрос, который был задан ему на заседании Комиссии по вопросам предупреждения чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности. В частности, депутаты маслихата уточнили, что частные воспитательные учреждения зачастую расположены в самых разных зданиях, и спросили, кто несет ответственность за то, оборудованы ли эти здания дверями для аварийного выхода.


    Теги:
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