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Кто от политических партий примет участие в теледебатах

Автор:  
Серик Сабеков
15 Декабря 2020, 12:41
Кто от политических партий примет участие в теледебатах

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Кто от политических партий примет участие в теледебатах, сообщили в Центральной избирательной комиссии РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В этой связи было принято постановление Центральной избирательной комиссии о проведении теледебатов на базе Агентства «Хабар», согласован регламент проведения дебатов, а также утвержден следующий состав участников теледебатов, кандидатуры которых определены политическим партиями», - сказала член Центризбиркома Анастасия Щегорцова на заседании ЦИК.

Так, от Политической партии «ADAL» в дебатах примет участие член политического совета Эльдар Тынышбаевич Жумагазиев; от Демократической партии Казахстана «Ак жол» - председатель партии Азат Турлыбекович Перуашев; от Народно-демократической патриотической партии «Ауыл» - председатель партии Али Абдикаримович Бектаев; от Народной партии Казахстана - председатель партии Айкын Ойратович Конуров; от партии «Nur Otan» - первый заместитель Председателя партии Бауыржан Кыдыргалиулы Байбек.

Ранее сообщалось, что в Казахстане 30 декабря 2020 года состоятся предвыборные телевизионные дебаты политических партий. Они пройдут на телеканале «Хабар» в прямом эфире.

Фото: www.election.gov.kz
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