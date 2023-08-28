Кто освобождается от налога на имущество в РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанцы должны уплатить налог на имущество за 2022 год не позднее 1 октября 2023 года, передает корреспондент МИА «Казинформ».



«Объектом обложения налогом на имущество на территории Республики Казахстан считаются: принадлежащие им на праве собственности жилища, здания, дачные сооружения, гаражи, парковки и иные сооружения, помещения; земельные участки, принадлежащие физическим лицам на праве собственности. Уплата налога в бюджет производится по месту нахождения недвижимого имущества не позднее 1 октября года, следующего за отчетным налоговым периодом. То есть налог на имущество за 2022 год необходимо уплатить не позднее 1 октября 2023 года», - уточнили в Комитете государственных доходов, отвечая на запрос корреспондента агентства.

В ведомстве пояснили, что если в течение года недвижимое имущество находится на праве собственности менее двенадцати месяцев, налог на имущество, подлежащий уплате по таким объектам, рассчитывается путем деления суммы налога на двенадцать и умножения на количество месяцев фактического периода нахождения объекта налогообложения на праве собственности.

Для объекта налогообложения, находящегося в общей долевой собственности нескольких физических лиц, налог рассчитывается пропорционально их доле в этом имуществе.

Плательщиками налога на имущество не считаются:

1) Герои Советского Союза, Герои Социалистического Труда, лица, удостоенные званий «Халық қаһарманы», «Қазақстанның Еңбек Ері», награжденные орденом Славы трех степеней и орденом «Отан» - из общей стоимости всех объектов налогообложения, указанных в подпункте 1) статьи 528 Налогового кодекса, установленных законом О республиканском бюджете и соответствующих в пределах 1000-кратного размера месячного расчетного показателя, действующего на 1 января финансового года;

2) ветераны Второй мировой войны, ветераны, приравненные по льготам к ветеранам Второй мировой войны, и ветераны боевых действий на территории других государств, лица, награжденные орденами и медалями бывшего Советского Союза за самоотверженный труд и безупречную воинскую службу в тылу в годы Второй мировой войны, а также 22 июня 1941 года – Лица, имеющие инвалидность, проработавшие (прослужившие) не менее шести месяцев с 9 мая 1945 года и не награжденные орденами и медалями бывшего Советского Союза за самоотверженный труд и безупречную воинскую службу в тылу в годы Второй мировой войны:

жилищный фонд, в том числе по земельным участкам, занимаемым при нем строениями и сооружениями;

по приусадебным земельным участкам;

по земельным участкам, предоставленным для ведения частного домового (подсобного) хозяйства, садоводства и дачного строительства, включая земли, занятые под застройку;

по земельным участкам, занимаемым гаражами;

в пределах 1500-кратного размера месячного расчетного показателя от общей стоимости всего объекта налогообложения имущества, установленного законом О республиканском бюджете и действующего на 1 января соответствующего финансового года;

3) дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей на период до достижения ими 18-летнего возраста: жилищный фонд, в том числе по земельным участкам, занимаемым при нем строениями и сооружениями; по приусадебным земельным участкам; по земельным участкам, предоставленным для ведения частного домового (подсобного) хозяйства, садоводства и дачного строительства, включая земли, занятые под застройку; по земельным участкам, занимаемым гаражами;

4) один из родителей лица, имеющего инвалидность с детства, ребенка с инвалидностью:

жилищный фонд, в том числе по земельным участкам, занимаемым при нем строениями и сооружениями; по приусадебным земельным участкам;по земельным участкам, предоставленным для ведения частного домового (подсобного) хозяйства, садоводства и дачного строительства, включая земли, занятые под застройку; по земельным участкам, занимаемым гаражами;

5) многодетные матери, награжденные подвеской «Алтын алқа», отдельно проживающие пенсионеры, удостоенные звания «Мать-героиня» : жилищный фонд, в том числе по земельным участкам, занимаемым при нем строениями и сооружениями; по приусадебным земельным участкам; в пределах 1000-кратного размера месячного расчетного показателя от общей стоимости всего объекта налогообложения.