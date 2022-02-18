Кто оспорит «золото» зимнего чемпионата РК по теннису

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В столичном теннисном центре «Даулет» определились финалисты одиночного и парного разрядов зимнего чемпионата РК, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана.

Первая «сеянная» Жибек Куламбаева победила юную Аружан Сагандыкову 6:1, 6:0. Гозаль Айнитдинова также в двух сетах одолела Екатерину Дмитриченко – 6:4, 6:3. Таким образом, 18 февраля в финале Айнитдиновой предстоит сразиться с Куламбаевой.

Свой проигрыш в одиночке Дмитриченко компенсировала в парном разряде, где в дуэте с Куламбаевой будет биться за «золото». В полуфинале Жибек и Екатерина «не заметили» Сандугаш Кенжибаеву/Дану Байдаулет 6:0, 6:0. В решающем поединке им будут противостоять Аружан Сагандыкова и Софья Чурсина.

В мужской сетке полуфинальные матчи получились более напряженными. Сначала выясняли отношения алматинцы - Денис Евсеев и Тимур Хабибулин. Благодаря единственному брейку Денис взял первую партию – 6:3. Во второй завязалась нешуточная борьба. При счете 5:5 на подаче Евсеева у Хабибулина были несколько брейк-пойнтов, но оппонент успешно отыгрывался. В итоге гейм, который продолжался почти 15 минут, остался за Денисом, а уже в следующем розыгрыше он реализовал брейк и на своей подаче поставил точку в матче – 6:3, 7:5.

Во второй полуфинальной игре Бейбиту Жукаеву потребовалось почти два часа, чтобы сломить сопротивление Григория Ломакина. В первой партии для выявления победителя понадобился тай-брейк, где более хладнокровным оказался Жукаев – 7:6 (8:6). Во втором сете Бейбит уверенно вел игру и победил со счетом 6:4. 18 февраля болельщиков ждет интереснейший финал между Денисом Евсеевым и Бейбитом Жукаевым.

В парном разряде у мужчин золото чемпионата разыграют: пара Григорий Ломакин/Денис Евсеев против дуэта Бейбит Жукаев/Тимур Мауленов.