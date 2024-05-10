Кто оплатит казахстанским фермерам восстановление пострадавших от паводков сараев для скота
Министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров прокомментировал вопрос восстановления фермерских сараев для скота, пострадавших от паводков, передает корреспондент агентства Kazinform.
— На последнем заседании Правительства министр промышленности и строительства Канат Шарлапаев заявил, что государство не выделит средства на восстановление разрушенных паводками сараев. Согласны ли вы с этой позицией? — спросил корреспондент агентства Kazinform на брифинге в правительстве.
В ответ министр сказал, что сейчас первоочередной задачей является восстановление поголовья скота.
— Есть данные о поголовье скота в фермерских и частных хозяйствах, пострадавших от паводков, а вы говорите о сараях. Мы не получили таких данных. Если получим — мы это рассмотрим, — сказал министр.
Он подчеркнул, что это не означает готовность ведомства выделить средства на восстановление сараев.
— Для этого нам нужен документ. Сейчас комитет по строительству все решит, — отметил глава Минсельхоза.
А. Сапаров заявил, что не может дать четкого ответа касательно позиции Минпрома.
— Здесь это надо учитывать. Сегодня я не могу сказать «согласен» или «не согласен». Что за сараи, где они находятся, имеются ли соответствующие документы? Все это следует подготовить. Я имею в виду сараи, которые официально зарегистрированы, имеют документы на землю и акт реализации. Если есть такой сарай, можно разделить. Фермер может подать заявление, комиссия его рассмотрит. Что касается заявок людей, не имеющих документы на сарай, это нужно отдельно рассмотреть. Может быть, будет возможность охватить это вместе с акиматами через специальный фонд или через спонсоров, — добавил глава ведомства.