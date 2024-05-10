Кто оплатит казахстанским фермерам восстановление пострадавших от паводков сараев для скота

Министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров прокомментировал вопрос восстановления фермерских сараев для скота, пострадавших от паводков, передает корреспондент агентства Kazinform.

— На последнем заседании Правительства министр промышленности и строительства Канат Шарлапаев заявил, что государство не выделит средства на восстановление разрушенных паводками сараев. Согласны ли вы с этой позицией? — спросил корреспондент агентства Kazinform на брифинге в правительстве.

В ответ министр сказал, что сейчас первоочередной задачей является восстановление поголовья скота.

— Есть данные о поголовье скота в фермерских и частных хозяйствах, пострадавших от паводков, а вы говорите о сараях. Мы не получили таких данных. Если получим — мы это рассмотрим, — сказал министр.

Он подчеркнул, что это не означает готовность ведомства выделить средства на восстановление сараев.

— Для этого нам нужен документ. Сейчас комитет по строительству все решит, — отметил глава Минсельхоза.

А. Сапаров заявил, что не может дать четкого ответа касательно позиции Минпрома.