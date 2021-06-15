Кто они - доноры-рекордсмены Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - 14 июня отмечается Всемирный день донора крови. В республиканском центре крови Алматы рассказали о донорах-рекордсменах, передает корреспондент МИА Казинформ.

С начала 2021 года в республиканском центре крови Алматы собрано 4093 литров крови и её компонентов.

Среди постоянных доноров-рекордсменов отличился ряд алматинцев. Среди которых, за верность донорству крови и ее компонентов, «донором с золотым сердцем» на протяжении ряда лет является Нуртуган Акмурзаев. Он совершил 82 донации: кровь - 22, донации плазмы, тромбоцитов - 60.

Также активным донором является алматинка Динара Тургалиева на счету у которой 71 донация: кровь -20, донации плазмы, тромбоцитов -51.

Отзывчивый донор - Мухтар Зейнулла у него - 40 донаций. Кровь - 8, донации плазмы, тромбоцитов -32.

Кроме того, рекордсменом по донации крови и ее компонентов стал Келесим Ракмышев, который совершил 61 донацию. Кровь -28, донации плазмы, тромбоцитов -33.

Рекордсменом по сдаче тромбоцитов стал - Аскар Нуртаев. У него 52 донации: кровь - 25; донации плазмы, тромбоцитов -27.

Рекордсмен среди редких групп- Евгений Самсонов. У него 51 донация: кровь - 40, донации плазмы, тромбоцитов -11.

В том числе в республиканском центре крови отметили также семейных доноров. Это - семья Карабековых, семья Евфимиу, семья Асенкановых, семья Саитовых и семья Литвиненко.

Также в списке есть множество организаций, которые периодический организовывают донорские акции.

По данным центра крови, средний возраст доноров от 25 до 40 лет.

Так, самым молодым активным донором стал Аслан Саулетұлы. Ему 18 лет. Он совершил донацию крови 18 раз. Кровь -7, донации плазмы, тромбоцитов -18.

Как отметили в республиканском центре крови Алматы, для здорового организма кроводача безопасна.

«Донором может быть каждый здоровый человек, достигший 18 лет, независимо от пола и профессии. Каждый донор перед кроводачей обязательно проходит медицинский осмотр. Обследования доноров, как непосредственно после кроводачи, так и спустя много лет, не выявили отклонений от нормы в состоянии их здоровья.

Для донора важно правильно питаться и пить много жидкости особенно перед днем сдачи крови. В этот день нельзя есть ничего жирного, соленого, жареного, острого, копченого, а также молочные продукты и яйца. Полезны сладкий чай, варенье, хлеб, отварные крупы, макароны, соки, минеральная вода, овощи, фрукты.

За двое суток до сдачи крови нужно исключить алкоголь, а за трое суток- лекарства, содержащие аспирин и аналгетики. Перед посещением центра крови нужно позавтракать, а прямо перед процедурой донору положен горячий чай. За час до сдачи крови лучше воздержаться от курения»,- рассказали в центре крови.