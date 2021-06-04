Кто они, авторы госсимволики Казахстана

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Государственные символы - это один из неотъемлемых атрибутов любого государства, олицетворяющих его идентичность и суверенитет. В Республике Казахстан Государственными символами являются - Государственный флаг, Государственный герб и Государственный гимн. Сегодня мы расскажем об авторах символик, документы которых хранятся в Государственном архиве города Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам руководителя отдела комплектования документами личных фондов, аудиовизуальной и фото документацией государственного архива города Алматы Гульнары Исмаиловой, Государственные символы - это Символ Независимости Государства, которые имеют высокий статус и, каждый гражданин Республики Казахстан обязан чтить их:

«Как отметил Елбасы - Первый Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев, «Государственные символы - это одна из незыблемых основ нашего государства, нашего суверенитета. Они выражают священный объединяющий образ Независимости» .

Сегодня Государственные символы охраняются Законом Республики Казахстан. После обретения Республикой Казахстан суверенитета, в 1992 году, был объявлен конкурс на Республиканскую символику. По итогам конкурса победителями стали: авторы Гимна - обладатели Государственной премии Республики Казахстан, акыны - Кадыр Мырзалиев, Жадыра Дарибаева, Музафар Алимбаев, Туманбай Молдагалиев, автор Флага - Шакен Ниязбеков, авторы Герба - Шот-Аман Уалиханов и Жандарбек Малибеков».

Авторами символики являются семеро личностей, документы четырех из них приняты и хранятся в Государственном архиве города Алматы.

Это - фондообразователи Государственного архива города Алматы:

- Мырзалиев Кадыр Ганиятович - поэт, народный писатель Казахстана, переводчик, лауреат Государственной премии, один из авторов Первого Гимна Республики Казахстан (фонд 662). Документы которого составляют около 700 единиц хранения, Личные документы – рукописи: сборники стихов, переводы, проза, размышления, интервью, награды, книги, поздравительные открытки. Период документов составляет период с 1892 по 2010 годы.

- Ниязбеков Шакен Онласынович - художник, заслуженный деятель Казахстана, автор Государственного Флага Республики Казахстан (фонд 424). Личные документы Шакена Ниязбекова - оригинал флага, проекты и программы изготовления Государственных символов (чертежи), произведения искусства, благодарственные письма, именные поздравления, дарственные книги, фотографические документы приняты в Государственный фонд в 2007 году, за период с 1968 по 2007 годы.

- Дарибаева Кульжадыра Ибрагимовна - поэт, член Союза писателей Республики Казахстан, одна из авторов Первого Государственного Гимна Республики Казахстан. В 2011 году архивом приняты личные документы и рукописи, авторские книги, статьи, опубликованные в печатных изданиях, фотографии, охватывающие период с 1965 по 2011 годы (фонда 492).

- Музафар Алимбаев - народный писатель Казахстана, лауреат Государственной премии, один из немногих писателей казахской литературы, который пережил Великую Отечественную войну. Документы Музафара Алимбаева переданы в архив его детьми вначале 2021 года. Документы в настоящее время находятся в обработке. В составе документов стихи Б. Момышулы, написанные им в 1973 году к 50-летнему юбилею Музафара Алимбаева, которые можно отнести к ценным документам архивного фонда, рисунки (картины великого Динмухамеда Кунаева, Елбасы Нурсултана Назарбаева, известного художника Айши Галимбаевой), произведения, рукописи, авторские книги.

Как отметила руководитель отдела комплектования документами личных фондов, аудиовизуальной и фотодокументации Гульнар Исмаилова, документы авторов Первого Гимна суверенного Казахстана Кадыра Мырзалиева, Жадыры Дарибаевой, Музафара Алимбаева и автора Государственного Флага Шакена Ниязбекова стали гордостью архива.

«Жизнь и деятельность великих людей - пример для зрелого поколения. Наш долг - хранить и пропагандировать документы таких лиц! Флаг, Герб, Гимн - это атрибуты нашего суверенитета, которые являются национальным достоянием, источником патриотизма и любви к Родине. Поздравляем Всех соотечественников с этим замечательным государственным праздником. Хотим пожелать Вам благополучия, мира и добра! Пусть процветает наш Казахстан и высоко реет знамя Независимости» , - добавила спикер.



