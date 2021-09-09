Кто несет ответственность за сбои в приложении Ashyq

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Министерстве здравоохранения рассказали о лицах, несущих ответственность за сбои в приложении Ashyq, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В целом, единичные, на мой взгляд, проблемы есть. Есть вопросы, которые мы своевременно решаем. На уровне Национального центра общественного здравоохранения есть два подготовленных специалиста, которые в режиме 24/7 совместно со специалистами МЦРИАП отрабатывают звонки, поступающие на единый колл-центр 14 06», - сказала заместитель председателя правления Национального центра общественного здравоохранения МЗ РК Айнагуль Куатбекова на брифинге в СЦК.

«Кроме того, я сегодня предложила дополнительно оставить мой номер телефона, я готова подключиться и контролировать данный вопрос», - добавила спикер.

В свою очередь, заместитель председателя комитета санитарно-эпидемиологического контроля МЗ РК Зауре Ахметова сообщила, куда могут обратиться при сбоях в приложении жители регионов.

«Кроме этого, у нас в каждом территориальном департаменте санитарно-эпидемиологического контроля есть ответственные специалисты за данный вопрос. Вы можете обратиться в территориальный департамент санэпидконтроля, и они в рабочем порядке рассмотрят каждый случай», - заключила З. Ахметова.



