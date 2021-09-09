Кто несет ответственность за сбои в приложении Ashyq
«В целом, единичные, на мой взгляд, проблемы есть. Есть вопросы, которые мы своевременно решаем. На уровне Национального центра общественного здравоохранения есть два подготовленных специалиста, которые в режиме 24/7 совместно со специалистами МЦРИАП отрабатывают звонки, поступающие на единый колл-центр 14 06», - сказала заместитель председателя правления Национального центра общественного здравоохранения МЗ РК Айнагуль Куатбекова на брифинге в СЦК.
«Кроме того, я сегодня предложила дополнительно оставить мой номер телефона, я готова подключиться и контролировать данный вопрос», - добавила спикер.
В свою очередь, заместитель председателя комитета санитарно-эпидемиологического контроля МЗ РК Зауре Ахметова сообщила, куда могут обратиться при сбоях в приложении жители регионов.
«Кроме этого, у нас в каждом территориальном департаменте санитарно-эпидемиологического контроля есть ответственные специалисты за данный вопрос. Вы можете обратиться в территориальный департамент санэпидконтроля, и они в рабочем порядке рассмотрят каждый случай», - заключила З. Ахметова.