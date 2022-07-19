19 Июля 2022 16:35

Кто несет ответственность за мусор в нацпарках

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – При проведении каких-либо мероприятий на территории национальных парков нужно получить разрешение от руководства национальных парков или других особо охраняемых территорий. А за гору мусора в этих парках должен отвечать акимат, лесник или администрация парка. Об этом заявил глава Комитета лесного хозяйства и животного мира Минэкологии РК Нурлан Кылышбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Дело в том, что есть определенные ограничения и правила посещения национальных парков, особо охраняемых территорий. При проведении каких-либо мероприятий, нужно получить разрешение от руководства национальных парков или других особо охраняемых территорий. Все проводимые мероприятия согласовываются. Если это в частном порядке, то производится оплата. Каждый гражданин имеет право посетить наши национальные парки. Если проводятся какие-то коллективные мероприятия, то оформляется заявка на имя руководства национальных парков. После этого они получают одобрение либо неодобрение в зависимости от того, с чем оно связано. В случае, когда мы говорим, чем занимаются туристы, там гора мусора, надо признать, что это наши с вами сограждане. Мы все граждане одной страны. Кто-то имеет культуру отдыха, кто-то не имеет. Когда мы говорим - почему гора мусора? За это должен отвечать либо акимат, либо лесник, либо администрация национального парка», - сказал Нурлан Кылышбаев на брифинге в СЦК.

По его словам, у нас страдает культура отдыха на природе, культура санитарно-гигиенических узлов, само поведение, когда находимся в обществе.

«Каждый старается получить максимум удовольствия, имея право посетить национальный парк, но все забываем об ответственности. Мы, работники отрасли, стараемся навести порядок, чистоту. После посещения, особенно в выходные или праздничные дни, вывозим машинами мусор, который оставляют туристы. Никто не задумывается о том, что это, возможно, наши соседи, знакомые, друзья или родственники. Когда видим мусор, стараемся снять, распространить в сети, обвинить администрацию национальных парков либо акиматов. Поэтому, я думаю, что надо начинать с себя, прививать культуру отдыха на природе, в зонах отдыха, культуру поведения в обществе. Это вопрос не одного нашего министерства, акимата, это наш национальный общий вопрос», - считает Нурлан Кылышбаев.