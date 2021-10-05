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    13:28, 05 Октябрь 2021 | GMT +6

    Кто несет ответственность при выявлении наркотиков в ночных клубах

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Владельцы клубов тоже несут ответственность при выявлении фактов хранения, сбыта наркотиков на территории увеселительного заведения. Об этом рассказал начальник отдела по противодействию наркопреступности Департамента полиции Нур-Султана Сергей Ильиных, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Клубам было запрещено работать. В данный момент стоит вопрос разработки плана мероприятий «Нур-Султан без наркотиков». Все заинтересованные государственные органы, неправительственный сектор задействован в этом вопросе. В рамках которого один из вопросов касается взаимодействия с владельцами ночных увеселительных заведений. Много кто не знает, что при выявлении фактов хранения, сбыта наркотиков на территории увеселительного заведения, ответственность несет и сам владелец клуба вне зависимости от форм собственности: либо он частник, либо берет в аренду, он несет ответственность за данный факт: непринятие мер по сбыту, распространению и употреблению наркотиков на территории увеселительного заведения», - отметил Сергей Ильиных.

    Он также напомнил, что с 2015 года предусмотрена мера максимального наказания – пожизненное лишение свободы.

    «Наша основная цель – профилактическое мероприятие, донесение до владельцев клуба об их ответственности по принятию мер, чтобы их заведения были чистыми по фактам употребления психоактивных веществ», - добавил начальник отдела по противодействию с наркопреступностью столичного департамента полиции.



    Теги:
    МВД РК Закон и право Борьба с наркотиками Астана Правоохранительные органы
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