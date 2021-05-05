Кто несет ответственность? - Нурлан Нигматулин о заводе по производству вакцины

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Кто несет ответственность за завод по производству казахстанской вакцины, который строится в Жамбылской области, спросил представителей Правительства председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Кто из министерств ответственен за этот завод? (Завод по производству вакцины в Жамбылской области) Ленточки перерезали, PR-компанию Алексей Владимирович (Цой - министр здравоохранения - прим.) провел. Теперь, когда на заводе будет промышленное производство? МОН говорит: «не мое». Цой сейчас скажет: «Я вообще только потребляю и организовываю». Кто ответственный?», - обратился в ходе пленарного заседания Мажилиса.

На вопрос ответил первый заместитель Премьер-Министра Алихан Смаилов, так как стало известно, что ответственный за работу заместитель Премьер-Министра Ералы Тугжанов сейчас находится в командировке.

«Спрос за Правительством. В Правительстве занимаются заместитель Премьер-Министра Ералы Тугжанов. Среди министров - министерство образования и науки. Сейчас все технические работы проводит акимат. Как только он все технические части закончит, передает на баланс Министерства образования и науки», - сказал Алихан Смаилов.

«Понятно, что пока ничего непонятно вам самим. Алихан Асханович (Смаилов - прим.), убедительная просьба, чтобы не получилось, что «У семи нянек дитя без глазу». Пожалуйста, это очень важнейший проект. Население ждет, общество ждет вакцины. Мы заявили столько, поэтому теперь организовывайте. Алихан Асханович сказал, что Правительство отвечает. В Правительстве есть конкретные люди. Средства, которые вы просили, вам даны. Сейчас дополнительно просите, снова выделяются. Все зависит от вас теперь, время быстро пройдет», - заявил Нурлан Нигматулин.