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Кто на самом деле обнажил слабые стороны Головкина
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Журналист Boxingscene.com Стивен Эдвардс полагает, что британский боксер Келл Брук (37-2, 26 КО) два года назад показал, что Геннадий Головкин - тоже человек, и с ним можно драться, сообщает Sports.kz.
«Вся эпоха средневесов уклонялась от боя с GGG до тех пор, пока Келл Брук не согласился с ним сразиться. Брук был побит, но дал хороший знак: Головкин - человек. GGG не случайно получил три PPV-боя сразу после поединка с Бруком. В том бою Головкин был немного медленнее и показал, что его можно бить, если ты не боишься, и стоять на своем, заставляя его отступать. С того дня у Головкина не было проблем с тем, чтобы получить бой», - пишет автор.
Напомним, бой Головкин - Брук состоялся 10 сентября 2016 года в Лондоне и завершился победой казахстанского боксера техническим нокаутом в пятом раунде.
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