Кто может выступить в андеркарде Головкин-Альварес II

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Журналист и эксперт ESPN Дэн Рафаэль рассказал о возможных участниках ТВ-андеркарда вечера бокса 15 сентября, где в главном бою встретятся Геннадий Головкин и Сауль Альварес. Об этом передает СИА «SPORTINFORM».

«Телевизионный андеркард для вечера бокса Головкин- Альварес II, который состоится 15 сентября (HBO PPV) на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе - находится в процессе составления. Президент Golden Boy Promotions Эрик Гомес в четверг заявил ESPN, что по его ожиданиям - все будет завершено примерно через 10 дней», - написал Рафаэль.

По его словам, Golden Boy контролирует два телевизионных андеркарда.

«Гомес сказал, что они работают с Zanfer Promotions для возможной защиты титула в среднем весе мексиканца Хайме Мунгуйя (30-0, 25 нокаутов). Мунгуйя впервые сохранил свой титул в прошлую субботу решением судей против Лиама Смита. В другом бою Гомес работает над противостоянием в среднем весе между бывшим чемпионом Давидом Лемье (39-4, 33 нокаута) и Гари «Спайк» О'Салливаном (28-2, 20 нокаутов). Промоутер Головкина Том Леффлер контролирует еще один телевизионный бой и по его заявлениям, он намерен привлечь бывшего короля Р4Р и четырехкратного чемпиона Романа «Чоколатито» Гонсалеса (46-2, 38 нокаутов). Гонсалес пытается вернуться после двух поражений от Срисакета Сор Рунгвисаи в бою за титул чемпиона мира в легчайшем весе», - отметил Рафаэль.