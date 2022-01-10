Кто может стоять за терактами, прокомментировал Ерлан Карин

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Государственный секретарь РК Ерлан Карин во время интервью на телеканале «Хабар 24» дал комментарий относительно того, кто может стоять за терактами, произошедшими в стране, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Я думаю, что конечный ответ дадут наши спецслужбы, правоохранительные органы, когда завершится вся эта работа. Все-таки нельзя забывать, сейчас все еще идет контртеррористическая операция. Я регулярно созваниваюсь с моими коллегами в регионах, сейчас достаточно напряженная ситуация», - сказал Ерлан Карин.

Также государственный секретарь ответил на вопрос, можно ли предположить, что за террорами стоят внутренние - казахстанские силы, внешние или же гибридные.

«Я думаю, что здесь имеет место некий заговор внутренних и определенных внешних деструктивных сил. Поскольку участниками ударных террористических групп выступили как казахстанские граждане, так и иностранные граждане. Более подробные факты, о которых я думаю, в скором времени сообщат спецслужбы. Это уже дает основания говорить о том, что здесь имел место сговор внутренних различных сил и внешних определенных деструктивных сил», - заявил государственный секретарь Казахстана.

«Я думаю, что большинство здравомыслящих людей, экспертов, политиков прекрасно понимают суть этих событий. Сейчас когда основной этап будет пройден и сойдет вся остальная «пена» экспертных рассуждений, в том числе псевдоэкспертных рассуждений, я думаю, что на основе конкретных фактов хронологий будет ясен всем реальный масштаб и характеристика событий», - выразил мнение Е. Карин.

Ранее государственный секретарь Казахстана Ерлан Карин призвал граждан страны сохранять бдительность. Однако, как он отметил, самые напряженные моменты пройдены.

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