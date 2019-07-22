Кто может рассчитывать на льготы по налогам на имущество, землю и транспорт

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Комитет государственных доходов напомнил о сроках уплаты налогов для физических лиц, и кто может рассчитывать на льготы по налогам на имущество, землю и транспорт, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КГД МФ РК.

В соответствии с Налоговым кодексом Республики Казахстан, не являются плательщиками земельного налога:

- Участники и инвалиды ВОВ и лица, приравненные к ним по льготам и гарантиям, лица, награжденные орденами и медалями СССР за самоотверженный труд и безупречную воинскую службу в тылу в годы ВОВ, лица, проработавшие (прослужившие) не менее шести месяцев с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года и не награжденные орденами и медалями бывшего Союза ССР за самоотверженный труд и безупречную воинскую службу в тылу в годы ВОВ, инвалиды, а также один из родителей инвалида с детства, ребенка-инвалида, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, до достижения ими совершеннолетия по:

земельным участкам, занятым жилищным фондом, в том числе строениями и сооружениями при нем; придомовым земельным участкам; земельным участкам, предоставленным для ведения личного домашнего (подсобного) хозяйства, садоводства и дачного строительства, включая земли, занятые под постройки; земельным участкам, занятым под гаражи;

- многодетные матери, удостоенные звания «Мать-героиня», награжденные подвеской «Алтын алқа», по:

земельным участкам, занятым жилищным фондом, в том числе строениями и сооружениями при нем; придомовым земельным участкам;

- отдельно проживающие пенсионеры по:

земельным участкам, занятым жилищным фондом, в том числе строениями и сооружениями при нем; придомовым земельным участкам.

Не являются плательщиками налога на имущество физических лиц:

- Герои Советского Союза, герои Социалистического Труда, лица, удостоенные званий «Халық қаһарманы», «Қазақстанның Еңбек Epi», награжденные орденом Славы трех степеней и орденом «Отан», многодетные матери, удостоенные звания «Мать-героиня», награжденные подвеской «Алтын алқа», отдельно проживающие пенсионеры - в пределах 1000-кратного размера месячного расчетного показателя, установленного законом о республиканском бюджете и действующего на 1 января соответствующего финансового года, от общей стоимости всех объектов налогообложения, находящихся на праве собственности;

- участники и инвалиды ВОВ и лица, приравненные к ним по льготам и гарантиям, лица, награжденные орденами и медалями бывшего СССР за самоотверженный труд и безупречную воинскую службу в тылу в годы ВОВ, а также лица, проработавшие (прослужившие) не менее шести месяцев с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года и не награжденные орденами и медалями бывшего Союза ССР за самоотверженный труд и безупречную воинскую службу в тылу в годы ВОВ, инвалиды - в пределах 1500-кратного размера месячного расчетного показателя, установленного законом о республиканском бюджете и действующего на 1 января соответствующего финансового года, от общей стоимости всех объектов налогообложения, находящихся на праве собственности;

- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, на период до достижения ими 18-летнего возраста№

Не являются плательщиками налога на транспортные средства:

- Участники и инвалиды ВОВ и лица, приравненные к ним по льготам и гарантиям, лица, награжденные орденами и медалями бывшего СССР за самоотверженный труд и безупречную воинскую службу в тылу в годы ВОВ, а также лица, проработавшие (прослужившие) не менее шести месяцев с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года и не награжденные орденами и медалями бывшего СССР за самоотверженный труд и безупречную воинскую службу в тылу в годы ВОВ, герои Советского Союза и герои Социалистического Труда, лица, удостоенные званий «Халық қаһарманы», «Қазақстанның Еңбек Epi», награжденные орденом Славы трех степеней и орденом «Отан», многодетные матери, удостоенные звания «Мать-героиня» или награжденные подвеской «Алтын алқа» либо «Күміс алқа», - по одному автотранспортному средству, являющемуся объектом обложения налогом;

- инвалиды по имеющимся в собственности мотоколяскам и автомобилям по одному автотранспортному средству, являющемуся объектом обложения налогом.

Отмечается, гражданам РК необходимо произвести уплату по налогам на имущество и землю за 2018 год в срок до 1 октября 2019 года. Также, налог на транспорт уплачивается до 31 декабря 2019 года за текущий год.