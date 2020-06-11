Кто может пройти бесплатные курсы женского предпринимательства в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Развитие женского предпринимательства является одним из приоритетных направлений государственной политики. Для женщин из социально уязвимых категорий действует проект «Кәсіпкер ана», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

Мать троих детей Айнур Джазикбаева начала заниматься выпечкой полгода назад. Торты и пироги делала на заказ для своих знакомых. Узнав о бесплатных курсах для женщин, желающих заняться бизнесом, решила не упускать шанс. «Я думаю, что раз дают такой шанс, нужно обязательно его использовать. По проекту «Кәсіпкер ана» проводится обучение по разным направлениям, я выбрала СММ, чтобы продвигать свою продукцию в соцсетях. Узнала много фишек, о которых раньше и не догадывалась, например, как правильно продвигать свой продукт, рекламировать, и внедряю это», – говорит А. Джазикбаева.

Теперь женщина планирует закончить курсы там же – на фотографа, чтобы красиво представлять вкусности. Тем более что обучение прошло онлайн, и можно, не выходя из дома и не оставляя детей без присмотра, получить все необходимые навыки.

Напомним, презентация социального проекта «Кәсіпкер ана» прошла в сентябре прошлого года. Его задача – помочь начать свое дело многодетным женщинам, матерям-одиночкам, малообеспеченным, а также мамам, воспитывающим детей с ограниченными возможностями.

«На сегодняшний день поступило более 1 200 заявлений на онлайн-обучение в проекте. В результате отбора около 500 женщин подошли по всем критериям, и порядка 200 человек в данный момент получают навыки», – отметили организаторы проекта.

Напомним, обучение проходит по 11 основным направлениям. Это массаж, СММ, копирайтинг, графический дизайн, фотографирование, маникюр, повар, кондитер, бухгалтер, коуч/психолог, швея. Женщины могут выбрать одно из направлений, обучиться и получить сертификат об окончании курса.