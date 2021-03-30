Кто может прививаться российской вакциной «Спутник Лайт»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Профессор, д.м.н., заместитель директора по клинической и научной работе Национального научного центра фтизиопульмонологии МЗ РК Ляззат Ералиева ответила, кто может прививаться вакциной «Спутник Лайт», приступившей к регистрации в России, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Ранее в СМИ сообщалось, что в Казахстане планируется поставка вакцины «Спутник Лайт» в количестве одного миллиона доз.

В ходе брифинга в СЦК Ляззат Ералиева ответила на вопросы журналистов по поводу того, что «Спутник Лайт» должен применяться для переболевших коронавирусом.

«Cпутник Лайт» предназначен не только для людей, которые переболели. Он предназначен для людей с иммунодефицитами, с онкологическими заболеваниями, которым нельзя получать «Спутник» в две дозы. Мы все-таки хотим защитить и эту часть населения, и я думаю, что большая часть вакцин будет предназначена для них», - отмечает Л. Ералиева.

Напомним, заместитель директора по клинической и научной работе Национального научного центра фтизиопульмонологии Минздрава также ранее заявила, что вакцинированный человек будет защищен, даже если он заболел коронавирусной инфекцией.

По данным агентства ТАСС, сегодня Центр Гамалеи подал заявку на регистрацию вакцины«Спутник Лайт».

«Спутник Лайт» является облегченным вариант препарата «Спутник V». Вакцина состоит только из одного компонента и требует только одной прививки вместо двух.

Международные клинические испытания препарата «Спутник лайт» были начаты 19 февраля. В них участвовали в общей сложности 6 тысяч добровольцев.