Кто может получить жилищные сертификаты в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области предлагают выделить жилищные сертификаты определенным категориям граждан, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Соответствующее постановление размещено на сайте открытых нормативно-правовых актов. В документе определен размер и перечень категорий граждан, которые могут получить бюджетный кредит.

В частности, размер жилищного сертификата в виде социальной помощи и поддержки предлагают установить на уровне 10% от суммы жилищного займа, но не более 1,5 млн тенге.

Получить его могут семьи, имеющие или воспитывающие детей-инвалидов, многодетные матери, награжденные подвесками «Алтын алқа», «Күміс алқа» или получившие ранее звание «Мать-героиня», награжденные орденами «Материнская слава» I и II степени, многодетные семьи, неполные семьи. Все категории должны состоять в очереди на получение жилья в местных исполнительных органах и проживать в Северо-Казахстанской области.

На получение бюджетного кредита могут претендовать востребованные специалисты, осуществляющие трудовую деятельность в бюджетных организациях в отрасли здравоохранения, образования, культуры, спорта, социального обеспечения. Список этих специальностей составляют на основе анализа статистических наблюдений по статистике труда и занятости и с учетом прогноза трудовых ресурсов.

«Предоставление жилищных сертификатов осуществляется в пределах, предусмотренных в местных бюджетах средств на соответствующий финансовый год», – говорится в документе.

Постановление находится на обсуждении до 24 мая.