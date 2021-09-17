Кто может получить вакцину от гриппа бесплатно

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В управлении общественного здоровья города Алматы рассказали, кому вакцинация против гриппа будет проводиться бесплатно, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Вакцинация против гриппа проводится ежегодно. Сейчас в Алматы ведется подготовка к вакцинации. Грипп - острое заболевание дыхательных путей. При гриппе беспокоит сильная головная боль, ослабляется иммунитет человека», - отметили в управлении.

В этом году вакцинация против гриппа стартует с 1 октября. Вакцина «Гриппол плюс» производится в России.

«В первую очередь, бесплатная вакцина против гриппа ставится жителям группы риска. До начала вакцинации эпидемиологическая служба совместно с участковой службой поликлиники составляет список групп риска для бесплатной вакцинации. Бесплатная вакцинация доступна следующим категориям граждан: медицинские работники, беременные женщины, дети, состоящие на диспансерном учете в медицинской организации, дети детских домов, домов ребенка, контингент домов престарелых. А также лица, имеющие высокий риск инфицирования по эпидемиологическим показаниям, пациенты с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы, дети школьного возраста, получатели услуг медико-социальных учреждений и часто болеющие дети старше шести месяцев»,- уточнили в управлении.

Для получения вакцины желающим необходимо позвонить в регистратуру поликлиники, к которой они прикреплены, и записаться на прием к участковому врачу. Перед получением прививки обязательно нужно обследоваться у терапевта.

«Перед вакцинацией врач оценит общее состояние пациента. Если нет видимых катаральных явлений - насморка, кашля, температуры и других противопоказаний, то человек может получить вакцину, подписав «добровольное информированное согласие (или отказ) на проведение профилактических прививок». На платной основе вакцинация против гриппа проводится в частных медицинских организациях по желанию жителей на добровольной основе»,- добавили в УОЗ.