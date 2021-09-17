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    09:47, 17 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Кто может получить вакцину от гриппа бесплатно

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В управлении общественного здоровья города Алматы рассказали, кому вакцинация против гриппа будет проводиться бесплатно, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Вакцинация против гриппа проводится ежегодно. Сейчас в Алматы ведется подготовка к вакцинации. Грипп - острое заболевание дыхательных путей. При гриппе беспокоит сильная головная боль, ослабляется иммунитет человека», - отметили в управлении.

    В этом году вакцинация против гриппа стартует с 1 октября. Вакцина «Гриппол плюс» производится в России.

    «В первую очередь, бесплатная вакцина против гриппа ставится жителям группы риска. До начала вакцинации эпидемиологическая служба совместно с участковой службой поликлиники составляет список групп риска для бесплатной вакцинации. Бесплатная вакцинация доступна следующим категориям граждан: медицинские работники, беременные женщины, дети, состоящие на диспансерном учете в медицинской организации, дети детских домов, домов ребенка, контингент домов престарелых. А также лица, имеющие высокий риск инфицирования по эпидемиологическим показаниям, пациенты с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы, дети школьного возраста, получатели услуг медико-социальных учреждений и часто болеющие дети старше шести месяцев»,- уточнили в управлении.

    Для получения вакцины желающим необходимо позвонить в регистратуру поликлиники, к которой они прикреплены, и записаться на прием к участковому врачу. Перед получением прививки обязательно нужно обследоваться у терапевта.

    «Перед вакцинацией врач оценит общее состояние пациента. Если нет видимых катаральных явлений - насморка, кашля, температуры и других противопоказаний, то человек может получить вакцину, подписав «добровольное информированное согласие (или отказ) на проведение профилактических прививок». На платной основе вакцинация против гриппа проводится в частных медицинских организациях по желанию жителей на добровольной основе»,- добавили в УОЗ.

    Теги:
    Бюджет Здравоохранение Алматы
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