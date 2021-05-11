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    17:19, 11 Май 2021 | GMT +6

    Кто может получить соцпомощь на газификацию домов, расположенных в жилых массивах столицы?

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В столице отдельным категориям граждан оказывается социальная помощь на газификацию их домов, расположенных в жилых массивах, в том числе Коктал -1, Коктал-2, Агрогородок, Железнодорожный, поселок Промышленный. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт городского акимата.

    Так, единовременная социальная помощь на газификацию жилого дома производится пенсионерам по возрасту, инвалидам, детям-инвалидам, многодетным матерям и многодетным семьям, проживающим в частных жилых домах, подлежащих газификации согласно Плану мероприятий по газификации города Нур-Султана, являющимися его собственниками либо членами семьи собственника, при отсутствии у них и членов семьи другого жилья и наличии среднедушевого дохода, не превышающего четыре прожиточных минимума (150 900 тенге).

    Размер социальной помощи определяется исходя из фактических затрат заявителя, связанных с подведением и установкой газового оборудования, но не более 90 МРП, или 262 530 тенге.

    Для получения соцпомощи заявитель обращается с заявлением через портал Электронного правительства egov.kz. К заявлению необходимо приложить следующие документы:

    копию документа, удостоверяющего личность на всех членов семьи (удостоверение личности, свидетельства о рождении детей);

    сведения о доходах лица (членов семьи) в соответствии с правилами исчисления совокупного дохода (начисленная зарплата, сведения об алиментах для разведенных, за прошедший квартал на момент обращения);

    копию документа, подтверждающего статус (копия пенсионного удостоверения – для пенсионеров, справки об инвалидности – для инвалидов, копия льготного удостоверения – для многодетных матерей и семей);

    справку об отсутствии (наличии) зарегистрированных прав на недвижимое имущество, выданную территориальным органом Министерства юстиции Республики Казахстан, форма № 6 с ЦОНа.

    Также необходимо предоставить документы, подтверждающие фактические затраты заявителя, связанные с подведением и установкой газового оборудования: договор на сервисное обслуживание, договор покупки оборудования, копии чеков, сведения о банковском счете.

    Для получения более подробной информации, можно обратиться в управление занятости и социальной защиты города Нур-Султана по следующим номерам:

    район Сарыарка: 55-14-87, 8-702-546-86-95, 8 701 621 62 99;
    - район Алматы: 55-01-74, 8 701 734 83 74.


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