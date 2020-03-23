Кто может получить отсрочку по кредитам – комментарий Агентства по регулированию и развитию финрынка
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Директор департамента защиты прав потребителей финансовых услуг Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка Александр Терентьев разъяснил меры поддержки бизнесу и населению на время ЧП, передает корреспондент МИА «Казинформ».
В соответствии с постановлением Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка на период действия чрезвычайного положения банки, организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций, организации, осуществляющие микрофинансовую деятельность (кредиторы):
Для физических лиц в одностороннем порядке без необходимости подачи заявления:
не начисляют вознаграждение по договорам банковского займа и (или) микрокредита, не обеспеченным залогом имущества, по которым просрочка платежа по основному долгу и (или) вознаграждению составляет свыше 90 (девяносто) календарных дней
не начисляют штрафы и пени по просрочке платежей по основному долгу и (или) вознаграждению по всем договорам банковского займа и (или) микрокредита.
Кроме того, для физических лиц в индивидуальном порядке на основании письменного заявления заемщика, которое направляется заемщиком кредитору с помощью электронной почты, онлайн-системы «банк-клиент», интернет-ресурса, мобильного приложения или других средств связи:
проводят анализ финансового состояния заемщиков и принимают решение о дополнительных условиях поддержки, в том числе в виде отсрочки платежей по всем договорам банковского займа и (или) микрокредита (заключенным до 18 марта 2020 года), включая платежи по основному долгу и (или) вознаграждению, заемщиков, потерявших место работы или другие источники дохода, а также испытывающих иные финансовые трудности.
В процессе рассмотрения заявления кредитор при необходимости запрашивает документы, подтверждающие ухудшение финансового состояния заемщика в результате введения чрезвычайного положения.
Для юридических лиц в индивидуальном порядке на основании письменного заявления заемщика, которое направляется заемщиком кредитору с помощью электронной почты, онлайн-системы «банк-клиент», интернет-ресурса, мобильного приложения или других средств связи:
не начисляют штрафы и пени по просрочке платежей по основному долгу и (или) вознаграждению по всем договорам банковского займа и (или) микрокредита юридическим лицам, финансовое состояние которых ухудшилось в результате введения чрезвычайного положения;
предоставляют отсрочку по платежам по договорам банковского займа и (или) микрокредита, включая платежи по основному долгу и (или) вознаграждению, на срок до 90 (девяносто) календарных дней индивидуальным предпринимателям и субъектам малого и среднего предпринимательства, финансовое состояние которых ухудшилось в результате введения чрезвычайного положения.
В процессе рассмотрения кредитор при необходимости запрашивает документы, подтверждающие ухудшение финансового состояния заемщика в результате введения чрезвычайного положения.
«Кредиторы обязаны строго соблюдать данное постановление. Напомню, что заемщикам необходимо в кратчайшие сроки обратиться в свой финансовый институт», — отметил Александр Терентьев.
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