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    13:31, 23 Апрель 2021 | GMT +6

    Кто может получить казахстанскую вакцину QazVac

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Кто может получить казахстанскую вакцину QazVac в рамках первой партии в 50 тысяч доз, рассказали эксперты Минздрава, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «С учетом ограниченности количества вакцин на сегодня отгружено 50 тысяч доз в регионы, данная вакцина будет распределено по разным регионам. Также как мы в начале вакцинировали «Спутник V», здесь так же будем подходить по приоритетности групп риска», - сказала заместитель директора филиала «Научно-практический центр санитарно-эпидемиологической экспертизы и мониторинга» НЦОЗ МЗ РК Манар Смагул на брифинге в СЦК.

    «Помните, когда сначала появился «Спутник» мы вакцинировали первыми людей из группы риска - медицинских работников, педагогов, полицейских. Если данная группа осталась неохваченной, если среди них желали вакцинироваться казахстанской вакциной, то они будут в приоритете. И с учетом доступности вакцины будут также прививаться желающие. У казахстанцев есть право выбора вакцинироваться или «Спутником», или казахстанской вакциной QazVac», - объяснила М. Смагул.
    Как уточнила на брифинге заместитель председателя правления Национального центра общественного здравоохранения МЗ РК Айнагуль Куатбаева, казахстанская вакцина доставляется в склады. Более подробную информацию дополнительно обещают сообщить позже.
    Как ранее сообщил Глава государства Касым-Жомарт Токаев, первая партия вакцины QazVac поступила в регионы страны. По словам Президента, производство вакцины будет увеличено, чтобы сделать ее доступной для всех граждан.





    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК QazVaс Вакцинация Главная
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