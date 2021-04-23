НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Кто может получить казахстанскую вакцину QazVac в рамках первой партии в 50 тысяч доз, рассказали эксперты Минздрава, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С учетом ограниченности количества вакцин на сегодня отгружено 50 тысяч доз в регионы, данная вакцина будет распределено по разным регионам. Также как мы в начале вакцинировали «Спутник V», здесь так же будем подходить по приоритетности групп риска», - сказала заместитель директора филиала «Научно-практический центр санитарно-эпидемиологической экспертизы и мониторинга» НЦОЗ МЗ РК Манар Смагул на брифинге в СЦК.

«Помните, когда сначала появился «Спутник» мы вакцинировали первыми людей из группы риска - медицинских работников, педагогов, полицейских. Если данная группа осталась неохваченной, если среди них желали вакцинироваться казахстанской вакциной, то они будут в приоритете. И с учетом доступности вакцины будут также прививаться желающие. У казахстанцев есть право выбора вакцинироваться или «Спутником», или казахстанской вакциной QazVac», - объяснила М. Смагул.

Как уточнила на брифинге заместитель председателя правления Национального центра общественного здравоохранения МЗ РК Айнагуль Куатбаева, казахстанская вакцина доставляется в склады. Более подробную информацию дополнительно обещают сообщить позже.

Как ранее сообщил Глава государства Касым-Жомарт Токаев, первая партия вакцины QazVac поступила в регионы страны. По словам Президента, производство вакцины будет увеличено, чтобы сделать ее доступной для всех граждан.















