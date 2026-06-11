Кто может получить бесплатную путевку в летний лагерь в Алматы

В Алматы летом традиционно организуется работа детских оздоровительных лагерей. Отдых детей проводится в июне–августе, путевки распределяются через организации образования, передает корреспондент агентства Kazinform.

По данным акимата Алматы, право на бесплатные путевки (льготы) имеют следующие категории детей:

— дети из малообеспеченных семей;

— дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей;

— дети с особыми образовательными потребностями.

Списки детей формируются школами и районными отделами образования на основании подтверждающих документов.

Для получения путевки родителям необходимо сначала обратиться в школу, где обучается ребенок. Заявление принимается через классного руководителя или администрацию школы. Школа предоставляет необходимую информацию и формирует соответствующий список.

Если ребенок не был включен в школьный список, родители могут обратиться в районный отдел образования по месту жительства.

Для оформления путевки требуются следующие документы:

— заявление от родителя или законного представителя;

— копия свидетельства о рождении ребенка;

— документы, подтверждающие льготную категорию (при наличии);

— медицинская справка о состоянии здоровья ребенка.

Списки на летний отдых формируются заранее, в основном весной. Лагеря организуются в летние месяцы. После включения ребенка в список школа сообщает информацию о месте отдыха и дате заезда.

В акимате отметили, что количество мест ограничено, поэтому рекомендуется подавать заявления заранее. В случае отсутствия мест в основном списке можно уточнить информацию о дополнительных путевках или рассмотреть платные варианты отдыха.

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