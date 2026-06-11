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    Кто может получить бесплатную путевку в летний лагерь в Алматы

    В Алматы летом традиционно организуется работа детских оздоровительных лагерей. Отдых детей проводится в июне–августе, путевки распределяются через организации образования, передает корреспондент агентства Kazinform.

    лагерь
    Фото: Александр Павский / Kazinfom

    По данным акимата Алматы, право на бесплатные путевки (льготы) имеют следующие категории детей:

    — дети из малообеспеченных семей;
    — дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей;
    — дети с особыми образовательными потребностями.

    Списки детей формируются школами и районными отделами образования на основании подтверждающих документов.

    Для получения путевки родителям необходимо сначала обратиться в школу, где обучается ребенок. Заявление принимается через классного руководителя или администрацию школы. Школа предоставляет необходимую информацию и формирует соответствующий список.

    Если ребенок не был включен в школьный список, родители могут обратиться в районный отдел образования по месту жительства.

    Для оформления путевки требуются следующие документы:

    — заявление от родителя или законного представителя;
    — копия свидетельства о рождении ребенка;
    — документы, подтверждающие льготную категорию (при наличии);
    — медицинская справка о состоянии здоровья ребенка.

    Списки на летний отдых формируются заранее, в основном весной. Лагеря организуются в летние месяцы. После включения ребенка в список школа сообщает информацию о месте отдыха и дате заезда.

    В акимате отметили, что количество мест ограничено, поэтому рекомендуется подавать заявления заранее. В случае отсутствия мест в основном списке можно уточнить информацию о дополнительных путевках или рассмотреть платные варианты отдыха.

    Ранее сообщалось, как алматинские пенсионеры могут получить путевку в санаторий.

    Регионы Казахстана Дети летний лагерь Акимат Алматы
    Камшат Абдирайым
    Камшат Абдирайым
    Автор