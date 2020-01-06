Кто может получать адресную социальную помощь

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Кто может получать адресную социальную помощь? Специалисты из столичного управления занятости и социальной защиты консультируют горожан по вопросам назначения АСП, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата.

Для максимального охвата населения и удобства горожан в столице прием заявлений на назначение АСП осуществляется сразу в шести пунктах: институте поддержки семьи «Жанұя», городском центре занятости и четырех районных акиматах.

Специалисты отмечают, что в столице пункты приема документов работают в штатном режиме. Ажиотажа среди населения не наблюдается.

«Согласно новому формату, с января 2020 года АСП назначается ежеквартально в виде разницы между среднедушевым доходом и чертой бедности. Черта бедности на сегодня составляет 24 258 тенге. Ранее назначалась гарантированная выплата в размере черты бедности на детей, а разница между среднедушевым доходом и чертой бедности назначалась родителям», - пояснила руководитель отдела назначения социальных пособий района Есиль управления занятости и социальной защиты города Нур-Султан Самал Ахметова.

По ее словам, АСП назначается в виде обусловленной денежной помощи и безусловной. Обусловленная денежная помощь назначается семьям, имеющим в своем составе трудоспособного члена семьи. Специалисты подчеркивают, что обязательным условием назначения АСП является участие трудоспособного члена семьи в активных мерах содействия занятости. Также они сообщили, в каких случаях соцпомощь не будет назначаться.





«При отказе от трудоустройства в течение шести месяцев АСП будет прекращена всем членам семьи. Она не назначается семьям, не являющимся малообеспеченными, лицам, предоставившим заведомо ложную информацию, гражданам, которые, согласно участковой комиссии, не нуждаются в АСП. Адресная социальная помощь не будет выплачиваться: при наличии более одного жилища, зарегистрированного на праве собственности заявителя, которое пригодно для проживания; в случае отчуждения жилья за последние 5 лет, за исключением ситуаций, когда общая полезная площадь не превышает 18 квадратных метров на каждого члена семьи; при наличии более 1 единицы легкового автотранспорта, за исключением многодетных семей и семей, в составе которых имеются дети-инвалиды 1 и 2 групп», - объяснила Самал Ахметова.

Как отметила глава отдела, потенциальным получателям АСП достаточно взять удостоверение личности. Все сведения будут истребованы с информационных систем госорганов. При отсутствии сведений будет отправлен письменный запрос в соответствующий госорган.

Сейчас прием заявлений ведется по новому формату АСП. Все выплаты, которые были произведены до 31 декабря 2019 года, приостановлены. Доход семей будет рассчитываться за предыдущий, то есть 4 квартал 2019 года.

С 1 января 2020 года многодетным семьям, имеющим четыре и более совместно проживающих несовершеннолетних детей, будут выплачиваться специальные государственные пособия. Размер пособия устанавливается, исходя из количества детей, вне зависимости от получаемых доходов.