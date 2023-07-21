Кто может получать адресную социальную помощь в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Астане нуждающимся в поддержке жителям оказывается систематическая помощь, в том числе и финансовая в виде АСП. Кто может претендовать на получение адресной соцпомощи, на онлайн-брифинге рассказала заместитель руководителя управления занятости и социальной защиты города Айгуль Таласова, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата.



Право на адресную социальную помощь имеют граждане Казахстана, кандасы, беженцы, иностранцы и лица без гражданства, постоянно проживающие в республике, со среднедушевым доходом, не превышающим черту бедности.

«Размер черты бедности по городу Астане на 3 квартал текущего года составил 37 317 тенге. В зависимости от социального положения семьи или отдельного человека, помощь разделяется на два вида: безусловная и обусловленная», - пояснила спикер.

Так, безусловная денежная помощь оказывается:

1) одиноким и (или) одиноко проживающим, малообеспеченным, лицам с ограниченными возможностями участия в мерах содействия занятости в связи с:

- достижением пенсионного возраста, установленного пунктом 1 статьи 207 настоящего Кодекса;

- инвалидностью первой или второй группы;

- наличием заболевания, при котором может устанавливаться срок временной нетрудоспособности более двух месяцев;

2) малообеспеченным семьям, в составе которых нет трудоспособных лиц или единственный трудоспособный член семьи осуществляет уход за ребенком в возрасте до трех лет, ребенком с инвалидностью, лицом с инвалидностью первой или второй группы, престарелым, нуждающимся в постороннем уходе и помощи.

Обусловленная денежная помощь оказывается:

одиноким и (или) одиноко проживающим малообеспеченным трудоспособным лицам, а также малообеспеченным семьям, имеющим в своем составе трудоспособных членов семьи. Условием является участие последних в мерах содействия занятости.

С получателями обусловленной финансовой помощи заключается социальный контракт.

При исчислении совокупного дохода семьи, претендующей на получение АСП, учитываются следующие виды доходов:

- доходы, получаемые в виде оплаты труда, социальных выплат из них некоторые социальные выплаты;

- специальное государственное пособие многодетным семьям, имеющим в своем составе 4 и более детей;

- доходы в виде алиментов на детей и лиц, указанных в Кодексе РК от 26 декабря 2011 года «О браке (супружестве) и семье»;

- доходы от предпринимательской деятельности;

- доходы от сдачи в аренду и продажи недвижимого имущества и транспортных средств;

- доходы от ценных бумаг;

- доходы полученные в виде дарения, наследования недвижимого имущества, транспортных средств и другого имущества; - доходы в виде безвозмездно полученных денег;

- доходы в виде вознаграждений (интереса) по денежным вкладам и депозитам;

- иные доходы подтвержденные письменным заявлением.