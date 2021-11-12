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Кто может пользоваться завезенным из России авто без госрегистрации

12 Ноября 2021 17:25
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Кто может пользоваться завезенным из России авто без госрегистрации

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Главный эксперт Управления неторгового оборота КГД Министерства финансов РК Нурлан Намысов разъяснил таможенные правила касательно эксплуатации авто, завезенных из России, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Согласно статье 264 Евразийского экономического кодекса, разрешается эксплуатация автомобилей, завезенных из-за рубежа на территории Евразийского экономического союза в течение года. К примеру, если иностранцы прибывают на своих автомобилях в служебную командировку или по другим причинам, они могут, опираясь на эту статью, пользоваться своим автомобилем в течение года. Согласно шестого пункта этой статьи, граждане иностранных государств могут только сами использовать этот транспорт. Нельзя передавать такой автомобиль гражданам Казахстана по доверенности или же другими путями», - пояснил на брифинге Нурлан Намысов.

По словам эксперта, казахстанцы могут пользоваться таким автотранспортом только после выплаты всех таможенных пошлин и постановки авто на государственный учет.

«Такие автомобили граждане РК могут поставить на учет только после полной выплаты таможенных пошлин и сдачи соответствующей декларации», - добавил Нурлан Намысов.



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#Транспорт   #Минфин РК   #МВД РК  
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Автор:

Серик Сабеков

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