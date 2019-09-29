Кто может бесплатно получить вакцину против гриппа

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - С 1 октября в Акмолинской области стартует кампания по вакцинации против гриппа, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщает на своей странице в Facebook департамент контроля качества и безопасности товаров и услуг Акмолинской области, для проведения иммунизации на территории региона задействованы 364 прививочных кабинета.

«Для вакцинации лиц из группы «риска» на бесплатной основе предусмотрено 72 860 доз вакцины. За счет местного бюджета закуплено 9 тыс. доз вакцины на сумму 7 млн 830 тыс. тенге. Вакцинация будет проводиться вакциной «Гриппол плюс» производства РФ. Вакцина содержит инактивированные антигены вирусов гриппа типов А и В, прогнозируемых на предстоящий эпидемический сезон», - отмечается в сообщении.

Специалисты департамента призывают население для получения прививки против гриппа обратиться по месту прикрепления.

«Вакцинации против гриппа подлежат медицинские работники, беременные во 2-3 триместре, дети и взрослые, состоящие на диспансерном учете с хроническими заболеваниями, часто болеющие дети с 6 месяцев, контингент закрытых учреждений», - добавляют в ведомстве.